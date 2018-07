Tras el escándalo que protagonizó, Juan Cruz Sanz decidió reaparecer en la televisión argentina y eligió el programa Hay que ver, conducido por José María Listorti y Denis Dumas.

El periodista fue noticia en los medios chimenteros por la viralización de una serie de videos. En uno de los cortos se lo veía consumiendo cocaína, mientras que en otro, se encontraba vestido de mujer y usando un consolador.

“El video es una operación contra mí, pero yo jamás me metí con nadie. Me dan vergüenza los videos. Sé quién los filtró y hay gente que mintió. Cometí el error de filmarme, pero nadie conoce mi vida ni estuvo en mis zapatos.”, lanzó Sanz, mostrándose arrepentido por el contenido de las cintas.

En otro pasaje de la entrevista, el ex panelista de Corta por Lozano manifestó que tiene conocimiento de como los videos llegaron viralizarse. “Primero apareció un personaje nefasto (haciendo referencia a Natacha Jaitt), al que no voy a nombrar para no darle más prensa. Esa persona publicó los videos en su cuenta de Twitter y después de viralizaron”.

En ese momento, explicó que cree que fue vinculado a la causa de pedofilia en el club Independiente por una foto que el tiene junto a Leo Cohen Arazi, imputado en el caso.

“Yo no le estaba haciendo mal a nadie en el video. Me estaba haciendo mal a mí. Por eso sentí mucho dolor y bronca. Tengo una familia", expresó.

Sobre su consumo de cocaína, Sanz reveló que ingresó en ese mundo para evitar suicidarse. “Era eso o una 38 y una bala. Realmente pensé en suicidarme”, manifestó para sorpresa de todos.

Por último, el periodista señaló que se quedó sin trabajo a raíz de la difusión de sus videos: “Estoy sin trabajo, destruyeron mi vida”.