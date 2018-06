Desde que la filtración de unos videos de su intimidad se hicieron públicos, Juan Cruz Sanz se alejó de los medios parar refugiarse en su familia ante la vulneración de su privacidad. A casi tres meses de la polémica y tras volver a las redes sociales, el periodista se refirió en una nota al momento que vive.

“Me estoy recuperando. Me dejaron sin trabajo y me arruinaron, pero estoy de pie y con la frente en alto", aseguró Juan Cruz en #ModoSábado (Radio Nacional). "En los videos me equivoqué pero no le estoy haciendo mal a nadie, era algo privado, eso no me molestó. Lo que me enojó es la vinculación en una causa", continuó el periodista que aseguró haber sido “víctima del machismo”.

“Me dejaron sin trabajo, me dejaron mal a mí. Me dejaron en una situación que la verdad es que recién ahora me estoy recuperando”, siguió. “Estoy mejor. Uno va asimilando cosas, va asumiendo errores. Va reconociendo situaciones que se dan producto de haber molestado a gente con poder. Porque lo que pasó fue eso. No me quito responsabilidad. Lo que se mostró fue culpa mía. Producto de un momento gris mío, pero bueno, lo lograron. El éxito que tuvieron fue rotundo”, dijo.

“No solo me mancharon, me marginaron, y me dejaron sin laburo. Me mancharon con cosas que yo no tengo nada que ver y nadie sale a decir que todo lo que se dijo de mí fue mentira”, continuó el expanelista de Cortá por Lozano.

"Sé que me voy a acomodar, hoy hay sicarios sociales, el que te quiere matar lo hace en las redes sociales", apuntó el periodista. También, aclaró que nunca fue echado de su trabajo: “KZO se portó muy bien conmigo. Ellos me dieron el tiempo que yo necesite para reponerme y ellos verán dónde creen que me tienen que poner. Encima, en medio de una operación diciendo que me habían echado. Nunca me echaron. Yo me pedí licencia, y ellos entendieron. Me ayudaron y hoy estoy a disposición de ellos. Una semana no era el tiempo. Hay un reinventarse”, reveló Juan Cruz Sanz.