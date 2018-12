Juan Darthés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación que la actriz Thelma Fardín dio a conocer este martes en una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas. El actor grabó una entrevista de 15 minutos con el periodista Mauro Viale.

"Nunca violé ni acosé a nadie. No existió lo de la violación. Tengo una bronca increíble", sostuvo y agregó "Cuando vi la denuncia, dije 'yo estoy muerto'. Ella golpeó la puerta de mi habitación. Yo la saqué, le dije 'estás loca, tenés novio'. Yo le dije 'tenés la edad de mis hijos'".

La frase contradice la versión que dio la denunciante, en la que aseguró que ella intentó frenar el ataque sexual y le dijo a Darthés que ella tenía la edad de sus hijos.

"No tengo idea por qué hace lo que hace. Si yo fuera el país también lo creería, con 100 mujeres diciéndolo... Pero no me borré, estoy acá, si esto esto es cierto soy el primer que me mato", dijo el actor.

En la entrevista Darthés también contó que va a viajar a Nicaragua a declara (donde está radicada la causa en su contra) y dijo que "tiene pruebas" de que no atacó a Fardin. Y dijo que había otros adultos en el grupo y que nunca se habló de una agresión sexual en la gira.

"Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viale para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", tuiteó minutos antes de que su descargo salga al aire