En el día de su cumpleaños, y refugiado en Brasil desde hace casi 11 meses, se difundió un mensaje de Juan Darthés. El actor agradeció el mensaje que recibió de su amigo, el estilista Rubén Orlando, a través de un audio de WhatsApp que emitieron en Pamela a la tarde.

“Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte, que pronto esté allá", es la primera frase que se escucha del actor que está instalado en San Pablo desde 2018, a donde se fue días después de que Thelma Fardin hiciera pública la denuncia en contra del actor.

“Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso... Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza”, agrega Darthés, quien hace dos semanas fue acusado formalmente por la fiscalía Nicaragua por violación. Además, se emitió una orden de captura.

Antes de despedirse, el actor le vuelve a agradecer el saludo que recibió y también hace énfasis en las declaraciones públicas que el peluquero hizo sobre la denuncia que afronta su amigo. "Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho. Un brazo. Saludos a la familia, un abrazo enorme”.

En junio pasado, Juan Darthés estuvo en la Argentina en lo que fue un viaje que duró solo unos días. Según se viralizó en su momento en otro audio que también envió a través de WhastApp, el motivo de su reaparición en el país fue para ver a sus hijos en el Día del Padre y también visitar a su madre. “Vine a ver a la viejita que estaba muy mal y de paso quiero ver a los loquitos estos en el Día del Padre. Así que llamame que te quiero dar un abrazo”, dijo antes de regresar a Brasil.

Su estrategia legal

En diciembre del año pasado, a días de que se hiciera pública la denuncia que Thelma Fardin radicó en Nicaragua, el actor viajó con su mujer y sus hijos a San Pablo. ¿Por qué eligió el país vecino? Además de que él nació allí, en Brasil no hay extradición. Fue su mismo abogado, Fernando Burlando, quien le sugirió que se fuera.“Que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien", había dicho el letrado. Es que la Constitución de allí establece que “ningún brasileño será extraditado”. Es decir que Nicaragua, donde está radicada la denuncia de la actriz, no puede pedir la extradición.

Desde que abandonó la Argentina, poco se supo de Juan Darthés y sobre todo de cómo se mantuvo económicamente durante el tiempo que se instaló en el país vecino. “Está viviendo de sus ahorros, con mucha austeridad”, dijo Burlando, y agregó: “Juan no la está pasando bien. Sus planes serían estar en Argentina y lo frena la monopregunta (en referencia a las preguntas de la prensa sobre el caso). Hablás con él, ama a Argentina y le encantaría estar acá”.

La palabra de Thelma tras la acusación de la fiscalía de Nicaragua

“Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hacen bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles. Tenemos que construir de otras maneras, pero hoy estamos un poco más cerca de la justicia”, le había dicho Thelma Fardin a Infobae, luego de que Nicaragua formalizara su denuncia contra el actor y ordenara su detención.Luego dijo que se sentía una “afortunada” en un sistema en el que “las cosas no funcionan así”: “Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique”.