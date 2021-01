Embarazada de su segundo hijo –el primero con Sebastián Graviotto- Juana Repetto comparte el día a día de las novedades en redes. Desde el primer test genético, que le adelantó que esperaba un varón, hasta el nombre que eligió su bebé que ya no es más un misterio.

Desde Vail, uno de los centros de ski más famosos del mundo donde la actriz está pasando unas segundas vacaciones con su esposo y Toribio (con el que viajó antes a Disney) se hizo un break para comunicar lo que muchos le venían pidiendo con insistencia: el nombre del bebé en camino. Pero no todo salió como lo había planificado la hija de Reina Reech que, tras hacerlo público, le echó en cara a Graviotto que había develado la primicia primero que ella. Con humor, Juana grabó una historia de Instagram donde le reclama esta situación a su pareja que minutos antes publicaba fotos del clan en la nieve y el misterioso nombre.

¿Cómo llamarán a su primer hijo varón? Belisario. “Siempre dije que iba a tener todos varones y acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido Belisario”, escribió ella mientras Graviotto, horas antes ya lo adelantaba. “Hola Belisario”, publicaba el ex Gran Hermano con una foto acariciando la panza de Repetto en medio de la nieve. ¿Su significado? El nombre es de origen griego y deriva de Belis, “dardo, flecha”.

Semanas antes de año nuevo, Juanita se regalaba el último viaje a solas con “Toro” como hijo único. “Hasta el momento se lo está tomando, según mi perspectiva, bien. Está más pegote, mucho más sensible pero lo normal. No me preocupa ni me llama la atención. Pero me gustaría leer algún libro para ir ayudándolo”, comentaba Juana sobre la actitud de su hijo tras conocer la noticia.

“Vale aclarar que estoy aprovechando y me lo estoy franeleando a Toro. Siempre fuimos franela igual. Nos dormimos abrazados y él es muy del abrazo fuerte que yo amo”, agregaba Repetto desde el último destino de viaje del clan antes de la llegada de Belisario.