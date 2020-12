Juana Repetto está atravesando un gran momento personal. A poco de casarse con Sebastián Graviotto, la actriz anunció que espera su segundo hijo y la noticia fue celebrada en las redes sociales.

“Parece que el segundo se hace notar más rápido”, escribió en su momento junto a una foto de la panza. Ahora, embarazada de 12 semanas, la hija de Reina Reech se realizó un test para controlar la información genética del bebé y “de yapa” se enteró si espera un varón o una nena.

“Así de felices estamos de recibir la mejor noticia que podíamos esperar: nos hicimos el test que te permite tener información genética acerca de tu bebé desde la semana 9 de embarazo y nos dio PERFECTO”, escribió Juana en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “De yapa supimos sexo, por lo que los niveles de ansiedad que manejaba entre los nervios por toda la data que te da a nivel salud este test y de saber si es nena o nene… han bajado notablemente”.

Por otro lado, la joven explicó que se trata de un “test no invasivo” que consiste en una extracción de sangre. “Es un método súper seguro y preciso. Yo con Toro no me lo hice y en este caso que sí, siento que voy a disfrutar del embarazo con total tranquilidad”, sostuvo.

El posteo en las redes superó los 58 mil “Me gusta” y fueron miles los seguidores que aprovecharon para dejarle un mensaje y felicitarla por la feliz noticia.