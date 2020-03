Luego de confirmarse que Mirtha Legrand no conducirá sus próximos programas, su productora StoryLab y El Trece anunciaron que la figura que reemplazará a La Chiqui será su nieta, Juana Viale, quien ya fue conductora del programa en otras ocasiones.

Desde este sábado 20 a las 21 y domingo 21 a las 13, la actriz y conductora hará la conducción de los clásicos programas de TV "Almorzando con Mirtha" y "La Noche de Mirtha".

“Ante la situación que estamos viviendo, y cuidar a mi abuela, decidí, en conjunto con la producción, y el canal conducir el programa de Mirtha”, afirmó Juana.

“Gracias por la comprensión, por acompañar y por seguir prendidos a la pantalla de El Trece”, agregó la nieta de la diva al referirse al público del programa.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Mirtha dijo: "Me pareció que era lo más acertado, es un acto de solidaridad. Además no hay colegios, ¡entonces yo voy a estar ahí trabajando en televisión! Y para salvaguardarme yo también, es muy peligroso, estoy con mucha gente, doy besos. Es una decisión mía personal la de no hacer los programas".