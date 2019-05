Juanita Viale rompió el silencio desde México, en la entrega de los Premios Platino, y se refirió a la salud de su abuela, operada por una obstrucción intestinal.

En una charla con La Nación, la actriz respondió cuando le preguntaron sobre su abuela: "Está bien, está todo bien. Si no estaría (sic) todo bien no estaría acá, me hubiese ido".

Este domingo al mediodía se anunció que Mirtha Legrand no haría su programa y en horas de la tarde se supo que estaba internada en el Sanatorio Mater Dei.

La diva tenía vómitos producto de una obstrucción intestinal y por eso la decisión fue operarla luego de las 22 horas y pasarla a terapia intensiva.