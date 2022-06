El viernes por la noche Juanse, el ex líder de Los Ratones Paranoicos celebró sus 60 años con un multitudinario show en el Luna Park. Sin embargo, los festejos no terminaron de la mejor manera, luego de que el músico diera positivo en el test de alcoholemia.

Según contó el periodista especializado en policiales, Gastón Marote, el hecho ocurrió en Nuñez. “El cantante Juanse se tornó violento con inspectores de transito porque le secuestraron el auto luego de que el test de alcoholemia le diera positivo (0,76grs) a las 3:00 de la mañana en Av. Del Libertador y Arias. Al llegar la Policía de la Ciudad se calmó y se fue a pie”, informó.

El límite máximo de alcohol permitido en sangre para evitar un acta y el secuestro del vehículo según la ley de 0,5. Tras el episodio los agentes secuestraron el vehículo del cantante que siguió su marcha a pie.

Horas antes había brindado un extenso show en el Luna Park para celebrar sus 60 que duró más de dos horas y media. Con él, subieron varios colegas a cantar como Fito Páez, que en la última semana celebró los 30 años de su álbum El amor después del amor, Fabiana Cantilo, Toti Iglesias líder de Jóvenes Pordioseros, Gustavo Cordera y Nito Mestre, entre otros.

“Las 60 Ceremonias del Líder” fue el nombre del show en el que por supuesto repasó los grandes hits de Los Ratones Paranoicos. “Ya invité a todos por los medios, porque si llamo uno a uno por teléfono no puedo ensayar. El que quiere venir viene, y si viene, se sube a tocar. Sé que va a venir Nito Mestre que es amigo mío, lo espero a Fito Páez. También a Junior (de La 25), Toti (de Jóvenes Pordioseros) y Fachi (Viejas locas). Si no vienen son unos giles”, había adelantado ansioso una semana antes.

En dicha conferencia de prensa, agregó: “La escena del rock argentino sigue siendo la misma. No hay diferencia. El problema que hay que comprender es que no cambia el ser humano, cambia el exterior de lo que ser humano crea. Yo sigo viendo por los ojos. La tecnología y todo eso, creo que es más útil. Pero no me llama la atención. Me encanta Instagram, es como tener un televisorcito en la mano, pero después más de ahí no sé qué puede generar”.

“Nosotros hacemos rock & roll y lo importante es que, a partir del paso del tiempo, el formato se hizo más dinámico. Es emocionante y vertiginoso, pero hemos pasado momentos amargos también. Hay que acostumbrarse a enfrentar la realidad que no es siempre lo que está sobre el escenario y lo que está en el disco. Cada uno de nosotros tiene diferentes impactos personales. En este caso esta es una gran banda. Nosotros lo que sí sabemos hacer es llevar lo que aparentemente es obstaculizante, todo eso lo hemos ido superando”, cerró.

El año pasado la gente pudo ver otra faceta de él tras su paso por el reality de Telefe Masterchef Celebrity conducido por Santiago del Moro, en el que le músico cocinó y se sometió al ojo crítico del tribunal integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

En el concurso, tuvo varias idas y vueltas con Martitegui quien le dijo a sus colegas algo resignado: “Por un tiempo no voy a ir más a lo de Juanse porque no nos entendemos”. El pastelero alguna vez también bromeó enojado de porque no respetaba las consignas: “Con tus anteojos ves cosas que el resto no vemos. ¿Por qué no le pusiste el caldo?”.