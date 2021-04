En una nueva edición de MasterChef, las hornallas más famosas del país se volvieron a encender. En esta oportunidad, cada uno de los participantes recibieron gratas visitas que los ayudaron a cocinar. En el caso de Juanse, sorprendió con la compañía de Nito Mestre. Para agregar la otra de las patas fundamentales del rock nacional, no dejó afuera a Charly García.

Primero, habló de Mestre, de lo que significa para él la amistad que tienen desde hace mucho tiempo: “Nito es una persona a la que yo quiero entrañablemente. Más allá de formar parte de mi historia musical como audiencia, además, tuve la oportunidad de compartir momentos importantes de la vida”.

Acto seguido, para contar que también compartió escenario con Charly García, lo agregó al repertorio con una desopilante imitación que causó una gran sorpresa entre todos los que estaban en el piso: “Tocábamos juntos también, eh. Mucho tiempo fuimos un dúo”, comentó, poniéndose en el rol, desde la voz, de Charly.

Durante toda la noche, en la que Juanse y Nito se divirtieron preparando el plato que presentaron, brindó varias imitaciones de García. Para descontracturar y cambiar seriedad por sonrisas, en los momentos complejos que vivieron mientras cocinaban, ahí llegaba la voz de uno de los referentes de la música de Argentina.

Hace un año, Juanse recordó una anécdota increíble con su amigo Charly. Hizo foco en una de las etapas más compleja de los dos. Momentos en los que las jornadas se hacían interminables y noche y el día se hacían uno, se unificaban y no se identificaban.

Ese día, en un vivo de Instagram con Andrés Ciro, contó: “Hacía tres semanas que estábamos juntos. Estuvimos tres semanas sin dormir. Los últimos cuatro días de esas tres semanas estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de su casa, sin hablarnos. En un momento yo hice un gran esfuerzo, me moví, me paré y le dije: ‘Me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo’...”.