Fotos Daniel Arias

A lo largo de décadas se ha ido amasando una tradición (extensiva al ámbito de la industria tecnológica y la informática en general) que dice que el mundo de los videojuegos está asociado a lo masculino. Es decir, que ser gamer es "cosa de pibes". Sin embargo, poco a poco algunos mitos y estereotipos se van derrumbando. Localmente, de hecho, hay acciones concretas que empiezan a tomar este camino al demostrar que las jugadoras pueden tener las mismas o mejores condiciones y habilidades respecto a una competencia determinada que los varones. En este contexto, la comunidad sanjuanina de chicas gamer, movidas por una constante demanda, empujó para que desde la Asociación Sanjuanina de E Sports en conjunto con la Municipalidad de Capital realizaran el primer torneo femenino provincial de Free Fire -el juego de disparos en primera persona que es uno de los más populares en este momento-, que tendrá lugar este domingo en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario (ver Sobre el...).



En dicho evento, que se desarrollará en forma simultánea con otros torneos, participarán unas 48 jugadoras de forma individual. Dentro de la grilla, asistirán fuertes competidoras del circuito local, como las chicas de Delicias SJ, uno de los equipos o "escuadras" de Free Fire más difíciles de vencer. Incluso una de ellas, Aixa Fernández (Aixaa) fue campeona de un torneo provincial de la Dirección de Juventudes hace pocos meses; y después le siguen Mia Galván (Deusa.px), Julieta Camenforte (Juli), Nahir Oliva (Nani) y Brisa Segovia (Bri BFN), quienes entrarán al torneo este fin de semana. Además de un "team" son amigas y estudiantes de secundaria que disfrutan esta pasión electrónica que las mantiene unidas y conectadas en línea. Todas buscan ascender como jugadoras pro, pero en el proceso deben lidiar contra aquellos rivales que no entienden o niegan que en el mundo de los videojuegos tampoco cabe la discriminación por género. Sucede que, de acuerdo a lo que cuentan, son muchos los usuarios de Free Fire, locales y de otros países, que se expresan con "conductas tóxicas" ante sus rivales mujeres y muchas veces terminan generando situaciones de desigualdad dentro del juego.



"Lo que pasa es que en este juego hay muchos estereotipos y prejuicios, eso se ve en cada partida. Hay una tendencia que, dentro de las partidas, 9 de 10 son varones. Y el problema es que cuando no se dan los resultados esperados, entonces aparecen situaciones de agresión verbal, nos hacen sentir menos y eso hace perder el juego sano", dijo Nahir y manifestó que "con este torneo queremos demostrar que tenemos un nivel competitivo tanto, igual o un poco más que los varones; y valernos por nosotras mismas".



Ante diferentes condiciones y habilidades o estadísticas de sus avatares, el juego exige coordinación, estrategias y entrenamiento en equipo. Por lo tanto las decisiones deben ser consensuadas o la responsabilidad recae en el líder o conductor. "La diferencia está en que nosotras nos ponemos de acuerdo en qué acciones seguir y si alguien se equivoca, todas asumimos el error. Resolvemos las misiones con un espíritu más colaborativo, cosa que con los varones o en un equipo mixto no sucede, todos siguen al líder. Se genera mucho estrés cuando se pierde, nos enojamos hasta con nosotras mismas porque somos muy autoexigentes", contó Mía. Julieta, por su parte, considera que ayudar a otras compañeras es la mejor forma de comunicarse y hacer nuevas amistades: "No tengo resuelto qué quiero hacer de mi vida, soy muy chica todavía y capaz me canso del juego, pero quiero seguir con este equipo que me hace sentir contenida". Aixa, que a los 14 ya cuenta con experiencia en desafíos competitivos, manifestó que "cuando comencé a jugar tenía miedo a la desaprobación de otros jugadores que tenían más cancha que yo y no me tenía confianza. Con el tiempo y la práctica fui dando vuelta todo eso. Me di cuenta de que no es difícil jugar en contra y con chicos, pero a veces no entienden que podemos emplear diferentes modos de juego. Creo que es también porque hay una mentalidad machista en toda la sociedad, pasa en el mundo esto, no sólo en los videojuegos".



No obstante, no pueden escapar de los señalamientos: "Si cuento a otros que me dedico a jugar en un deporte electrónico, me dicen que debería estar estudiando, que no pierda tiempo porque hay que conseguir trabajo, casarse y tener hijos. Por mi edad, me dicen ponete a limpiar o a cocinar en vez de jugar. Sucede que hay hombres de hasta 40 años que juegan y nadie les dice nada. Por eso el hecho de que sea jugadora, a mi edad y que encima sea de disparos, desata el enojo de muchos", opinó Nahir, que tiene 19 años.



Aunque el objetivo central será ganar el primer premio -$5 mil en efectivo, mientras que en el torneo mixto el premio es de $10 mil- las jugadoras buscan a través de este encuentro que la presencia femenina dentro del circuito provincial sea visibilizada y reconocida. El hecho de contar con la primera oportunidad de mostrar cómo juegan ya es positivo. Por ejemplo, Brisa (17) piensa que "quizás el juego nos ayudó a expresar lo que nos pasa. Por eso creo que estar en este torneo reflejará que no somos menos o inferiores que nadie sólo por ser mujeres. Entre chicas no hay toxicidad, aunque sí seamos competitivas, se mantiene el respeto a la diversidad y a la igualdad, cosa que no se da tanto en los varones".

EL DATO

Torneo Femenino de Free Fire. Domingo 7 de noviembre, desde las 17 hs. Estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Entrada gratis. Streaming por Twitch TV (twitch.com/jugatitan) y en Youtube (capitalsanjuan).

SOBRE EL TORNEO

En el Torneo Femenino de Free Fire, 48 jugadoras en modo individual podrán jugar en modo Deathmatch en dos salas virtuales de forma presencial en los mapas Bermuda y Purgatorio. La jugadora con más eliminaciones acumuladas en ambas salas será ganadora del certamen. En caso de empate de puntos, se tendrá en cuenta la posición del último mapa. Sólo deberá usarse celular personal y todas las armas del juego están permitidas. Están prohibidos insultos, agresiones o actos discriminatorios entre participantes. El primer premio es de $5.000.

El cronograma del evento general de Capital Gamer empezará a las 17.30 hs con una prueba electrónica y en paralelo habrá un torneo de FIFA (participarán unos 128 jugadores). A las 18hs una competencia a Call of Duty Mobile. A las 19.30 la final de Free Fire Femenino. A partir de las 21 las finales de Free Fire (mixto), FIFA y Call of Duty.