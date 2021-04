Jujuy Jiménez comenzó su relación con Guillermo "el Pelado" López en 2013, poco después de haber llegado a Buenos Aires y, si bien habían logrado establecer una relación consolidada, cinco años después, ella decidió separarse.

A pesar de que ya pasaron cuatro años desde que le pusieron fin a su noviazgo, aún hoy la modelo es consultada por los motivos que la llevaron a distanciarse. De hecho el ex CQC volvió a formar pareja con Nella Ghorghor, con quien se casó en marzo del año pasado.

"Me fui de esa historia después de haber intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo... Me fui en buenos términos. Es triste, pero hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”, aseguró Sofía en diálogo con Pampita Online.

Sobre su decisión de haber roto todo tipo de vínculo con él, la modelo agregó: "Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”.

Finalmente, Jujuy diferenció a su ex de Juan Manuel del Potro, con quien contó que sigue hablando. "Fueron distintas cosas. Con Juan hay buena onda. Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille”, cerró.