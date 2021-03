Durante el verano mucho se habló de la tensa relación entre Sofía ‘Jujuy’ Jiménez y Horacio Cabak, quienes fueron convocados para ponerse al frente de Informados de todo (América). Si bien parecía que se llevaban bien, en muchas ocasiones quedaron expuestos al aire momentos de tensión entre ellos. Ahora, la modelo reveló detalles de lo que fue trabajar junto al conductor y aseguró que no volvería a compartir ningún proyecto con él. “Me fui llorando del estudio”, reconoció.

Este miércoles, invitada a Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito le preguntó a Sofía con quién la pasó mejor trabajando, si con Agustín Neglia o con Horacio Cabak, y ella recordó cómo fue la experiencia con el exmodelo: “Me gusta ser respetuosa con los compañeros, y podés tener diferencias y no pensar igual, si él tuvo un conflicto conmigo no lo sé porque nunca se habló”.

Pero, más allá de no querer tocar el tema, reconoció: “Sí hubo un momento que se vio al aire, que fue cuando debatimos lo del viaje de Pampita a México y yo tenía un punto de vista y él otro”.

Al escucharla hablar, el conductor le preguntó directamente: “¿Te sentiste maltratada por él?”, a lo que ella dijo: “No sé si esa es la palabra”. Entonces Cinthia Fernández interrumpió y acotó: “El rumor es que dicen que trata mejor a los hombres que a las mujeres, en varios de los programas”.

Ante las reiteradas consultas, Jiménez señaló: “No quiero hablar de él como persona, quizás puede ser que me subestimaba. Yo entendí mi pase sobre ese programa como un desafío y donde tuve que plantarme ante alguien con mucha personalidad y cambiante. Quiero ser respetuosa pero es un tema que ya pasó”.

En esa línea, Andrea Taboada le preguntó: “Volverías a trabajar con Horacio Cabak?”, y la modelo sentenció: “Si pudiera elegir no, no volvería. Claramente no. Hubo situaciones que no estuvieron buenas y no la pasé bien”.

Como la invitada de a poco comenzó a soltarse y dar detalles de los que fueron esos meses, Mariana Brey aprovechó e indagó: “¿Te fuiste llorando alguna vez del programa?”. Después de un breve silencio, ella reveló: “Sí, no voy a mentir, pero no quiero meterme con alguien que tiene muchos años en el medio. Prefiero no hablar. Me tocó trabajar con un compañero difícil y era la primera vez que no iba feliz a trabajar”.

Por último, cuando a la modelo le pasaron al aire un fragmento del cruce que tuvo en cámara con su compañero al hablar de la polémica del viaje de Pampita meses atrás, aseguró: “No saben lo que temblé ese día, fue horrible. Evidentemente él no me bancaba, sentía que mi presencia le molestaba”.