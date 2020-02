La Negra Vernaci no tiene límites a la hora del humor. La conductora se caracteriza por su estilo irónico, ácido y visceral, una impronta que la consolidó como una estrella de la radio. Sin embargo, este lunes, la figura de Radio Pop hizo un comentario al aire en La Negra Pop que no fue del agrado de muchos de sus oyentes, que expresaron su rechazo en las redes sociales.

Todo se generó en un momento de distensión del programa, en el cual ella estaba hablando con el operador sobre sus vacaciones. Vernaci tomó ese tema y empezó a bromear sobre el destino elegido por su compañero. "¡¿ A Jujuy te vas de vacaciones?!", exclamó y se despachó contra los jujeños. "Son gente autóctona y sufridora, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje?", acotó.

Lejos de bajarle el tono al ida y vuelta, la conductora siguió refiriéndose con declaraciones polémicas. "¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Nueve días a Jujuy?", cuestionó. "Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos. Alguien lo tiene que decir", agregó ante el silencio de los integrantes de su equipo.

En pocos minutos, la conductora se convirtió en tendencia en Twitter por su desatinado comentario. "Vernaci es todo lo que está mal en los medios de comunicación argentinos", "Vernaci debe pensar que está en los 90' todavía donde decía hijo de put* al aire y la gente se reía. Cómo atrasa", "A mí no me importan las disculpas de Vernaci, a mí me importa que se retracte. Que admita que es una bol*** e ignorante, que admita que no es graciosa. Y que se lave la boca, la próxima vez que nombre a #Jujuy", fueron algunas de las reacciones que provocaron sus dichos.

Señora @negropolisok (Elizabeth Vernaci) sepa usted que su pretencioso humor porteñocéntrico no es gracioso. Es, por cierto, una falta de respeto a los jujeños y un desconocimiento de nuestra historia y de nuestro presente. Espero que tenga la grandeza de disculparse con #Jujuy pic.twitter.com/V6N1SdA0VF — Senadora Silvia Giacoppo (@giacopposilvia) February 17, 2020

Esta mañana, la locutora se disculpó por sus dichos. “La palabra no es solo del que la dice, es también del que la escucha. Cuando algo le hace ruido de esa palabra, le ofende, le hace mal, hay algo ahí que hay que replantearse”, comenzó a decir la locutora en un descargo en el que pidió disculpas por sus dichos y habló de “lapidación pública”. Entre las cuestiones que señaló la “Negra”, estuvo el hecho de que a su frase se le haya sacado el contexto y la intencionalidad que tenía para levantar un título: “Mis oyentes ayer entendieron perfectamente la chicana y el juego con mi operador. Era un chiste interna y un papel que siempre hace en el programa. Esto que tendría que haber sido privado y fue público, porque nosotros decimos todo al aire, y se descontextualizó… con mala leche quizás”.

“No les quiero hablar a los de mala leche, sino a las personas que de buena voluntad creyeron que yo odio a Jujuy y creen que odio a los jujeños. No es así. No soy una persona que tenga que odiar a un pueblo o una provincia porque no tengo motivo para hacerlo”, alegó Vernaci y detalló que se puso a disposición del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Al respecto, dio unas sentidas disculpas: “No fue humor, pero si uno habla desde el humor, que es lo que yo hago, y nadie se ríe o hay un gran grupo que no solo no se ríe sino que se ofende, y bueno, hay que replantearse lo que uno dijo. Para eso me puse a disposición del INADI para ver qué corresponde hacer en estos casos”.



Fuente: www.canalnet.tv y TN