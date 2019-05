Julián Weich, uno de los conductores referentes de programas de entretenimientos, criticó el programa Quién quiere ser millonario, luego del revuelo mediático generado por la participación de la científica del Conicet.

El conductor está por debutar con un nuevo ciclo y analizó la televisión actual. "Soy muy crítico de la tele porque conozco la tele. Fijate lo que pasa con Quien quiere ser millonario. Eligen participantes con historias que me parece que no hacen falta", disparó Weich.

Luego se refirió específicamente al caso de la científica. "Por un lado está bueno que una persona que trabaja en el Conicet sea reconocido, pero me parece que todo es muy digitado. No está mal que quieras contar la historia, pero me parece muy alevoso, como que ya sabés la historia”, aseguró.

Sobre los motivos de la estrategia del programa conducido por Santiago del Moro en Telefe, Weich esbozó. “Me parece que todo tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal, porque todos queremos tener rating. El tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata, a mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas”, lanzó.