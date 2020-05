Julieta Díaz está pasando la cuarentena en su departamento con la mejor compañía, su hija Elena Antonia de cinco años. Estos días de aislamiento le sirvieron para “reencontrarse” con la pequeña desde otro lugar, según contó en una entrevista. La actriz de Casi Feliz habló por primera vez de la salud de la nena y del tratamiento que realiza.

“Mi hija tiene Parálisis Cerebral. Está desde siempre en rehabilitación. Está muy bien”, dijo la artista en diálogo con Paparazzi, sobre la pequeña fruto de su relación con su ex marido, el estadounidense Brent Federighi.

De perfil bajo, la protagonista de Pequeña Victoria nunca había hablado del tema. “Es algo muy íntimo de ella y de la familia, por eso prefiero no dar demasiados detalles. Lo que sí puedo decirte es que está muy bien y que avanza muy bien”, explicó.

Desde que Elena nació hasta hoy que realiza constantes tratamientos y fruto de ellos, sus progresos: hoy puede caminar, mantener una buena postura y jugar. Incluso hasta asiste a clases de danza, ahora a través de zoom debido a la cuarentena. "Nosotros estamos contentos con los avances y ella también lo está”, resaltó sobre la importancia de todas las terapias a las que asistió.

Madre e hija están pasando la cuarentena en la casa de Julieta. “Me reecontré con la maternidad”, dijo sobre cómo viven el aislamiento y agregó: "Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé diez días encerrada con mi hija de cinco años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos. Fue difícil por momentos pero por otros muy hermosos”.

Elena Antonia nació el 13 de diciembre del 2014 y sufrió hipoxia, una deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo por lo que tuvo que permanecer varios días internada en neonatología, por eso recién dos semanas después se supo públicamente que la actriz se había convertido en mamá.

“Les presento a Antonia” había escrito ella en su cuenta de Twitter recién el 11 de enero, ya con su hija dada de alta, a la vez que contó: “Ya estamos los tres en casa y somos felices. Elena muy bien y feliz. Gracias una vez más. Y a mis compañeras de todos los días en Neo, las otras mamás con sus hijos internados. Nuevas amigas. Besos a todas y abrazos. No vamos a olvidar nunca el amor y el compromiso con que nos trataron y vi cómo trataban a todos los bebés”.

Al año siguiente, cuando la pequeña tenía ocho meses, contó en La Once Diez: "El nacimiento de Antonia fue fuerte. Yo había barajado la idea de parir en casa, pero no lo hice y gracias a Dios. Mucha gente mala inventó que mi hija tuvo un problema al nacer porque no quise cesárea, no hay nada que yo pueda hacer que le genere algún problema a mi hija. La realidad es que nunca me ofrecieron la cesárea, la enfermera nos explicó que ya no había tiempo para hacerla”.

“Yo siempre sentí dudas sobre ser mamá, mi marido tenía muchas ganas y yo tenía mucho miedo, no me imaginaba con hijos. Antonia ahora tiene 8 meses y empieza a fascinarnos con todos los avances típicos que van teniendo los bebés”, contaba feliz la artista que decidió tomarse un tiempo para volver a trabajar, ya que quería pasar tiempo con su beba, que había estado un mes internada al nacer.