El cantante español Julio Iglesias sostuvo a los 76 años que no está evaluando salirse del ruedo musical y desafió: “Yo me retiraré cuando me retiren”.



En una entrevista con EFE a través del correo electrónico, el popular baladista que este año es el padrino de la beca Fundación Cultural Latin Grammy, señaló a la altura de su leyenda que "me quedan muchas espinas clavadas y muchos sueños por cumplir, pero todos inconfesables".



El aporte de los Grammy Latinos será esta vez de 200.000 dólares durante cuatro años para que la española Mar Giménez Marín, pianista y cantante nacida hace 22 años en Zaragoza, pueda estudiar en la prestigiosa universidad musical de Berklee (Boston, Estados Unidos).



"Mar es una pianista y vocalista con mucho talento y estoy encantado de poder ayudarla a lograr su sueño", dijo hoy Iglesias en un comunicado.



El autor e intérprete madrileño que vive en Miami, explicó que sobrellevó la pandemia "como todo el mundo": "En casa y lavándome las manos".