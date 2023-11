FOTO MARCOS URISA

Mario Videla en casa, junto a un retrato de su niño y mostrando en su celular la página tributo a Spinetta que crearon juntos.

"Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo..." canta una dulce voz infantil el tema Bajan, de Luis Alberto Spinetta, mientras el celeste del cielo y del río inundan la pantalla, apenas intervenidos por el banco de algunas nubes y de una embarcación a lo lejos. Es lo primero que aparece en el perfil de Instagram Dos murciélagos y quienes lo interpretan son justamente los creadores de esa cuenta: Mario Videla, que supo tocar con algunas bandas locales, y su hijito Tadeo. Ambos admiradores de Spinetta, compartían el placer de bucear en sus canciones al punto que decidieron hacer esta página para celebrarlo. Cuando Tadeo murió -a los 13 años, en enero del 2021, después de batallar contra la leucemia- Mario continuó con este proyecto que hoy cuenta con más de 22 mil seguidores, entre ellos Dante Spinetta, hijo del "Flaco", ex Illya Kuryaki and the Valderramas. Durante un tiempo el papá no tuvo la energía suficiente para renovar el contenido, pero finalmente sintió que esa página era como el puente hacia el infinito, como dice el libro de Richard Bach, otro nexo con su niño, con el que disfrutó profundamente esta música; y entonces siguió adelante. La historia no es nueva, pero anoche volvió a estremecer a los sanjuaninos en el marco del Festival de la Música organizado por el Cine-Teatro Municipal de Capital, donde Mario se ocupó de las visuales, convocado por el director de la sala, Javier Gómez, otro seguidor de la página. Es que el festival fue un tributo a Spinetta, pero también un cariñoso homenaje a Tadeo y por eso lo bautizaron con el mismo nombre de la página: Dos murciélagos, una de las canciones preferidas del pequeño, que desde muy chiquito amó el rock nacional.



"Juntos escuchábamos muchísimo a Spinetta. Le gustaba mucho la música, el rock y lo escuchábamos mientras estábamos en las esperas de los tratamientos oncológicos y las internaciones. Ahí surgió la idea de hacer un sitio en Instagram, desde el amor que sentíamos por la música", contó a DIARIO DE CUYO Mario, que también fue entrenador de rugby en Huazihul, deporte que Tadeo practicaba. "Era muy melómano, escuchaba música que no era la típica de los niños de su edad. También era fan de Cerati y le gustaban Babasónicos, Molotov y Los Beatles, por ejemplo... Yo soy músico desde niño, toco la guitarra, cuando era joven tocaba en bandas, muy amateur. Tadeo fue el que más me siguió con la música, teníamos una unión muy particular por eso. De hecho la idea de él era aprender teclado, pero cuando la enfermedad se agravó, se truncó todo. Habrá tenido 7 u 8 años cuando empezó a preguntar e interesarse. Nosotros vivíamos en Concepción y en los trayectos de llevarlo a rugby o al colegio Don Bosco, escuchábamos música y hablábamos de música. En la música había un lazo muy fuerte entre nosotros", agregó conmovido.



Padre de otros dos hijos mayores, Mario contó que la admiración de Tadeo por Spinetta se daba en varios planos, era como su ídolo. "A él le gustaba cocinar y mi hijo cocinaba, a él le gustaba dibujar y mi hijo dibujaba mucho... Y, bueno, las construcciones armónicas y las letras, con las que se sentía muy identificado a pesar de su corta edad. Le gustaban porque hacían volar su imaginación", detalló sobre su pequeño, que también tenía entre sus favoritas a Cisne.



"Como Tadeo estaba un poco limitado por la enfermedad, él sugería cosas para la página y yo lo hacía y después le mostraba cómo quedaban publicadas, era una forma de unión que teníamos. En la publicación que está fijada, canta él y yo toco la guitarra; es una versión de Bajan, con el Río de la Plata de fondo. Estábamos viviendo en Buenos Aires ya, por el tratamiento, y fue un día que la enfermedad dio una tregua y pudimos ir a la orilla del río y nos pusimos a cantar...", rememoró el papá a flor de piel.

Mario y Tadeo también estaban muy unidos por su amor a la música.



Mario fijó ese posteo tras despedir físicamente a Tadeo y al lado escribió: "Quería contarles que este perfil es, como ya saben, dedicado a Luis Alberto Spinetta... y lo hice también motivado por Tadeo, mi hijito, que amaba su música. Desde hace más de un año y medio, mi niño hermoso batalló duramente contra una cruel leucemia hasta que, en el día de ayer, partió a los brazos de Dios. En medio de mi dolor inmenso de papá, les comparto este mínimo homenaje en el que escuchan a mi hijo (ya enfermo) cantar una de sus canciones preferidas y a mí acompañándolo en guitarra. Sé que este no es un post directamente referencial a la obra del Flaco pero sí un beso al Cielo. ¡Te amo, hijo! Hasta el día en que nos reencontremos".



Por un instante, el mundo se detuvo para la familia, pero las visitas y seguidores a la página no y Videla tomó el timón otra vez. "Nunca imaginé tanto, he recibido mensajes de todo tipo, hubo un momento en que no lo supe manejar... Incluso Dante Spinetta ha reposteado algunas cosas, me llamó la atención", relató Mario. "No teníamos para nada el objetivo de que fuera algo popular, en verdad para nosotros fue como un canal de expresión, de desahogo... Después la seguí para mantener un recuerdo de mi hijo, porque teníamos una relación muy particular, estrecha, especial... éramos muy parecidos y nos unía la música. Obviamente su ausencia es dolorosa hasta hoy y una forma de comunicarme con él es siguiendo con esta página y escuchando las canciones que solíamos escuchar juntos...", confesó Mario, que tiene en mente, en algún momento, brindar allí un espacio de difusión para músicos y bandas locales que aborden repertorio de Luis Alberto.



"Me emociona mucho porque veo todas esas cosas... Aunque él ya está en el Cielo y yo sigo acá en la Tierra, lo siento más presente que nunca. Escuchar esa música me trae todo el tiempo a mi hijo", cerró con serenidad Mario.