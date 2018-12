La orquesta y coros, con una formación completa de instrumentos y solistas, darán un espectáculo de gran poder sonoro en el auditorio para despedir el 2018.





Llega el momento de concluir la temporada de conciertos del 2018 para los músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Para ello, la agrupación viene preparando un gran cierre en el que tendrá como invitados al Coro Vocacional (dirigido por José Domingo Petracchini) y al Coro de Niños y Jóvenes (dirigido por Jorge Fuentes). El especial "Una de películas", será el espectáculo principal con un repertorio exclusivo de grandes bandas sonoras de películas inolvidables en la historia de la cinematografía mundial. Temas centrales de "El Señor de los Anillos", "El jorobado de Notre Dame", "La Sirenita", "Amor sin barreras", "Ghost: la sombra del amor", entre otras obras populares de la comedia musical y de grandes producciones de Hollywood, serán parte del repertorio seleccionado, orquestado y con los arreglos elaborados por la mano experimentada de Alberto Velasco, quien comandará la batuta de la orquesta -en ausencia del maestro Emmanuel Siffert que se encuentra en gira internacional- para esta ocasión.

"Hace cuatro años que trabajamos estos ciclos de música de películas y comedias musicales. Son famosas versiones que a la gente les va a encantar muchísimo, se van a divertir, porque es música de alto vuelo para el oído", dijo el orquestador. Esta propuesta representa una forma de demostrar que tanto la orquesta, como los coros, no solo se dedican a obras de autores clásicos universales. "Tuvimos un año de intenso trabajo en el Teatro del Bicentenario, compartimos espectáculos con Lito Vitale, con Hernán Cattaneo, por ejemplo; esto da cuenta que el ámbito de la orquesta no está reducido a la música clásica. Incluso, no somos los únicos en ofrecer este tipo de conciertos. No inventamos la pólvora, porque hace muchos años grandes orquestas del mundo hacen lo mismo. La gente se engancha con lo que conoce y de esa manera descubre otra faceta de la orquesta y se dará cuenta que la música de la orquesta no es aburrida, todo suma", explicó Velasco.

Para esta función, se integrará la formación completa de la orquesta con bronces, maderas, cuerdas, piano de cola, arpa, marimba, timbales, vibráfono, batería y bajo eléctrico. También, incluirá a destacados solistas: de San Juan, Belén Ramet; y de Mendoza, Fernando Lázari, Marianela Martín, Estela Leiva, Rodrigo Olmedo, Mariano Leotta y Guido Vacca.





Para agendar