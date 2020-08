"Gracias por estar", así suena el estribillo interpretado por Ricardo Mollo y Lula Bertoldi en un emotivo videoclip preparado y dedicado a los trabajadores de salud de todo el país. Por una iniciativa de un grupo de músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón, junto al director y arreglador Popi Spatocco, el cover de "Puente", obra de Gustavo Cerati, sirvió para enviar un mensaje de apoyo moral a los que en estos días ponen el cuerpo para atender a los internados por Covid-19. Unos 60 artistas aparecen en multipantalla interpretando este hit clásico creado por el exlíder de Soda Stereo y la repercusión en las redes sociales fue ampliamente positiva.



Al respecto, Mollo reflexionó sobre la puesta a punto de esta producción y lo que significó abordar una obra de Cerati en un formato sinfónico: "Cuando uno la escucha, la melodía es muy agradable y muy simple y muy emotiva", contó el líder de Divididos y que cuando le confesó a Spatocco días previos a grabar, que tenía en mente esta canción "antes que Popi me llamara se me apareció ese tema en la cabeza y lo estuve como rumiando, y entonces me llamó, fue muy loco. En cuanto me tiró la idea me puse un karaoke y empecé a cantarlo y ahí empecé a entenderlo más allá de la estructura melódica, la interpretación, que es el punto más fuerte de todo eso. Fue un lindo desafío".