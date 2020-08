El viernes pasado presentaron en YouTube su nuevo sencillo, Dynamita y fue un éxito arrollador. La "boy-band' surcoreana, que erigió a sus chicos como "los reyes del K-Pop' en todo el mundo, reunió el día del debut más de tres millones de personas, que siguieron en lanzamiento en simultáneo; y el video tuvo más de cuatro millones de reproducciones según Forbes, aunque otros sitios aseguran que pasó los diez millones en los primeros minutos. Una locura que no sorprende al combo integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, que desde que debutó en la escena el 13 de junio de 2013 con la canción No more dream -creado por la compañía Big Hit Entertainment- no ha dejado de subir al podio, expandirse por el mundo y generar millones. Una cosa es cierta, sus coterráneos Blackpink lograron arrebatarles el título una vez con How You like that, pero por los números que se manejan, seguramente tomaron revancha.