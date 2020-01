Justin Bieber lanzó su nuevo tema, "Yummy", el cual rápidamente se convirtió en un éxito: en solo cuestión de horas, superó las tres millones de visualizaciones en Youtube, junto a cientos de comentarios.

Recordemos que el último trabajo de Bieber había sido "Purpose", en 2015, el álbum integrado por canciones como "What do you mean?", "Sorry" o "Love yourself"; es por eso que los fans tenían gran expectativa.

El tema, a su vez, no solo representa el adelanto de su nuevo disco, el cual será publicado este año, sino que también formará parte de su próximo documental "Justin Bieber: Seasons".

El cortometraje será publicado por Youtube el 27 de enero, y tendrá un total de 10 episodios. "Por primera vez, la superestrella más grande del mundo, Justin Bieber, está bajando el telón y dando a los fanáticos una mirada íntima de los últimos años de su vida", reza la sinopsis oficial.

Luego, añade: "Desde las alegrías del matrimonio hasta las luchas a través de temporadas difíciles, Justin se abre para revelar sus mayores desafíos cuando regresa al estudio para grabar su primer álbum desde 2015".