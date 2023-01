Con el notable crecimiento del hip hop, el rap y otros ritmos urbanos en toda la provincia en los últimos años, cada vez surgen nuevas iniciativas para que la cultura del freestyle florezca, y no solo en Capital, sino también en los departamentos. Es el caso de Albardón, donde si bien hubo grandes encuentros como las convocatorias del Olimpo Freestyle y jornadas de capacitaciones organizadas por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, la esencia amateur viene dándose humilde pero de manera creciente en las plazas de barrio, de manera espontánea y con competencias de batallas de gallos que eran eventos pre-clasificatorios a instancias mayores. Pero hubo una época, particularmente alrededor de 2019, en la que se manifestó una necesidad grande por parte de los cultores del género de sostener su propio encuentro. A raíz de ello surgió el Alba Free, pero duró muy poco y antes de la pandemia, y por diversas razones, fue desarmándose como propuesta y desapareciendo en el mapa. Pero no todo estaba perdido. Lucas Chávez (alias Lemziu) tomó la iniciativa junto a otros compañeros de la plaza para organizar su propia 'compe' -así les llaman en el ambiente- sin embargo, necesitaban algo más que sumar buenas voluntades y a modo de proyecto, el grupo lo presentó al área de turismo y cultura de la Municipalidad Albardón y finalmente, todo se encauzó para anunciar el 'Alba Fest'. Se trata del primer encuentro de freestyle recreativo con aval oficial del municipio y esto implica, que tanto las inscripciones como la participación para los competidores serán totalmente gratuitas. Bajo esta modalidad, que es algo inédito para la zona, según contó Lemziu a DIARIO DE CUYO, se desarrollará esta nueva competencia que ha despertado mucha expectativa.



'Como el freestyle es considerada una práctica artística y deportiva al mismo tiempo en todo el mundo, creemos que es necesario también que contemos con respaldo para incentivar a más jóvenes de Albardón para que se expresen libremente y puedan salir adelante con la música', señaló el MC Chávez.



El encuentro, está dentro del programa de actividades del mes aniversario de Albardón y se desarrollará el próximo 15 de enero en el Parque Latinoamericano de Albardón (ver dato).



Una de las necesidades que está teniendo esta comunidad -que comprende una cantidad de 30 jóvenes, entre chicas y chicos que residen en el distrito del norte sanjuanino y lugares cercanos- es encontrar espacios para formarse y ponerse a prueba, entrenamiento y formas más accesibles de participación. Por ejemplo, Lucas señaló que 'aunque por un tiempo venimos todos practicando freestyle en las plazas, hay veces que no podemos estar en las competencias que están en el centro, como Olimpo, o en otras ciudades, porque lo que sucede en general es que no tenemos dinero para inscribirnos o para costear los gastos de traslado y de comida. No todos estamos en las mismas condiciones', remarcó. 'Por eso este evento será para nosotros una prueba piloto en función de que queremos consolidar el freestyle en el departamento, y de esa manera salir bien preparados para disputar las grandes competencias que se realizan en la provincia. Creo que se nos abrirán muchas puertas después de esta movida, pero lo que más nos dará, me parece, es visibilidad, algo que a Albardón le faltaba. Además, la posibilidad de estar en festivales o dar shows y capaz que algún productor musical pueda fijarse en uno de los chicos o chicas y darle la oportunidad de grabar', dijo esperanzado. Y finalizó: 'Si hay algo que nos distingue a los freestylers albardoneros es que tenemos mucha garra y hambre de crecer'.





DATO

Alba Fest. Domingo 15 de enero a partir de las 19hs. Parque Latinoamericano de Albardón. Inscripciones abiertas hasta una hora antes del evento. Contacto: 2646725895.