En el último programa de Flor de Tarde, se vivió un susto en vivo y en directo. Karina Jelinek fue la invitada especial para despedir el año, pero su participación duró poco más de dos minutos.

La modelo ingresó al estudio tras ser presentada por Flor de la V, lució su vestido color mostaza, saludó a Daniel Gómez Rinaldi y Sebastián "Pampito" Perelló Aciar y se sentó en el sillón.

Luego de hacer referencia a su bronceado y al ser consultada sobre cómo estaba, Karina avisó: "Un vasito de agua por favor, se me bajó la presión". Y, entre medio de risas ciertamente incómodas, continuó: "Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada".

Si pero estoy mejor amore , fue un ataque de pánico ������‍♀️ hace mucho no me pasaba ����‍♀️ https://t.co/kIXpkBcqvT — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) December 20, 2019

"No almorcé, salí apurada. (…) Tengo que almorzar ahora porque no comí nada en mi casa", contó Jelinek. Pero luego de tomar un vaso de agua y comentar que "come cada tres horas", no pudo seguir y se retiró del piso acompañada por Gómez Rinaldi. "Me siento mal, perdón, chicos", aseguró mientras Flor de la V pedía un corte.

Tras ser atendida en el canal y sentirse mejor, Karina agradeció la preocupación en redes sociales y dijo que se había tratado de un ataque de pánico, algo que "hacía mucho" no le pasaba.