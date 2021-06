Una vez más, Andy Kusnetzoff sometió a sus invitados a responder preguntas relacionadas a su vida personal y experiencias vivieron en disentías etapas de sus vidas. Y al hablar de sus deseos de ser mamá, Karina Jelinek abrió su corazón y dio detalles de la forma en la que cumpliría su sueño de tener hijos.

“Yo no soy mamá, ya saben, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar. O también me encantaría alquilar un vientre, ¿por qué no? Seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, comenzó diciendo la modelo en PH, Podemos Hablar.

“Ya empecé los trámites. Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga, ella va a poner el vientre. Esto va a ser acá en la Argentina”, agregó. Fue entonces que María O’Donnell la interrumpió para aclarar que ese método no estaba regulado en el país aún.

Fue entonces que la periodista indagó a Jelinek: “¿Vos no podrías llevar adelante el embarazo?”. A lo que Karina se sinceró en vivo: “Por un tema personal, no”.

Tras escucharla, el conductor tomó la palabra para saber si ese tema personal se debía a algo físico o algo emocional. Y la top respondió: “Ambas cosas que prefiero guardármelas por el momento”.