Karina "La Princesita" perdió la semifinal del "Súper Bailando" contra Nicolás Occhiato.

En la tarde del sábado, a horas de terminada su participación en el certamen, la cantante tropical denunció desde las redes que muchas personas no pudieron votarla en el teléfono. Contó que sus seguidores le enviaron capturas con inconvenientes a la hora de votarla por mensaje.

"Anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y si. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos baila Nico y entró", comentó la artista tropical.

Y añadió: "Hoy ya más tranquila aclaro que seguramente perdíamos igual aunque entren los votos, pero, te deja un sabor amargo".

La pasé muy bien durante todo el certamen. Deseo lo mejor a Nico, Flor Jazmin, Flor Vigna y Facu que lo adoro. Las dos Flor son ��. Y lo mío de los votos no tiene nada que ver con ellos. Quiero dejarlo en claro. Me encantan los 4. — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019

Pero, anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y si. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos baila Nico y entró. Y eso a cualquiera le generaría una cierta decepción. Perdón por ser sincera ����‍♀️ — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019