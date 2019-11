Karina, La princesita vive un pleno momento profesional. Continúa su carrera como una de las artistas referentes de la movida tropical y además participa del Súper Bailando, un desafío que incorporó este año.

Invitada a El Diario de Mariana, la cantante habló de varios momentos dolorosos de su vida. "En un momento de mi vida quise morirme, pero no matarme. Estaba con depresión. Además, no contar ciertas cosas no te hace bien. Cuando te va mal tenés dos opciones. Y una es hundirte o usar ese impulso para salir de nuevo, y yo creo que me pasó así. Me han pasado cosas muy fuertes, no lo hablo desde la victimización, sí desde la superación", contó.

Luego, la conversación giró sobre su expocisión mediática y si eso le afectó en algún momento. "Sufrí un montón en mi útlima relación", contó en referencia al tiempo en que estuvo en pareja con el futbolista Sergio "Kun" Agüero. "Eso de diferenciar y clasificar a las personas según su clase, en su momento me dolía. Hoy sigue pasando, pero medio que lo ignoro", sostuvo hablando nuevamente desde su superación.

Karina mencionó que eran varios los prejuicios hacia ella. "Era como que 'canta cumbia, no pop'. ¿Por qué una persona (como el Kun), que podría tener otro tipo de mujeres, va a estar con esto?'", manifestó sobre los comentarios que se hacían.

Ante la reperción de sus dichos en los periodistas presentes la artista subrayó que no eran ideas suyas sino algo que efectivamente sucedía. "No eran cosas que yo creía, eran explícitas. Me decían 'gorda', 'grasa', 'todas cosas horribles'. Yo me preguntaba: '¿Por qué?'. Si yo fuera obesa, ¿cuál sería el problema si alguien se enamora?", cuestionó.

"Mi problema no es que digan que soy gorda cuando no me considero gorda. Si yo fuera gorda, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el tema de no tener 'clase'? ¿El hecho de no haber nacido en cuna de oro directamente? Esas cosas me dolían", añadió.

En este sentido, Karina mencionó otras situaciones que la lastimaron. "Me dolía que en otros países, donde no me conocen, ni lo hacen hoy en día, lo que se hable de mí era que había estado con Diego Maradona y que después me puse de novia con el Kun. Para mí eso es muy grave, muy fuerte. Yo no soy así. Me pareció totalmente injusto por la mentira de gente que por ahí no supo manejar su dolor y que se divulguen cosas que no son ciertas", concluyó.