Karina, la cantante y compositora argentina, participó del informe especial "A mi me hicieron bullying" de Telefe Noticias y relató los duros episodios que vivió durante su etapa escolar.

"En el colegio fui siempre muy introvertida. Me daba vergüenza ir a los cumpleaños, entraba de la mano de mi mamá... Creo que siempre fui así", comenzó.

"A los 12 años la empecé a pasar mal. Me tomaban de tonta y empezó a de menor a mayor el nivel de agresiones. Primero con cargadas y burlas. Recuerdo pasar de sentir incomodidad a sufrir y luego a querer morirme. Apoyaba la mano en el picaporte del aula y no quería entrar", continuó.

Karina explicó las situaciones de bullying ocurrían frente a profesoras y preceptoras que no hacían nada para frenarlas.

"Me golpeaban a patadas las puertas del baño para ver dónde estaba y después me pegaban. Yo intentaba defenderme, pero eran 8 contra mi sola. Llegaba a dudar si era valiosa o no", expresó.

La cantante agregó que al principio se callaba y no contaba nada de lo que ocurría en el establecimiento educativo, pero cuando la situación se agravó decidió hablarlo con sus padres.

"No hay que guardarse lo que uno siente porque te lo guardás y te enferma, la salud te enferma", concluyó.