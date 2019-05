Karina, "la princesita" se encuentra en un buen momento profesional. Con su talento fue abriendo su propio camino y alejándose de las personas que no la impulsaron a ir por más. Hoy, participa del Bailando 2019 y además es Kamala en la obra “Siddharta, buscando la verdad”.

En el marco de su presente rodeado de buenas oportunidades, elige dejar el pasado atrás. Sobre este tema conversó con el periodista Marcelo Polino, a quien le contó su experiencia en pareja con el Kun Agüero.

"Por elección no estoy en pareja, no quiero saber nada. No estoy de novia, no tengo ganas porque siento que estuve mucho de novia desde chica y ya era como una necesidad. No está bueno. Me parece que para tener una relación sana está bueno aprender a estar bien solo y yo creo que después de eso uno va a tener relaciones que no sean tan tóxicas", sostuvo.

Si bien se dio, aclaró que "no estaría de nuevo con un futbolista". "No la pasé bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento", reconoce.

La Princesita manifestó que le molesta que se hayan referido a ella como una "vividora". "Tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso”, mencionó.

Al tiempo que añadió: "Yo dejé muchas cosas de lado, me instalé con él en Inglaterra pero lo que muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca pedí ni me dio nada"

“El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo”, cerró.