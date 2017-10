A las visitas cerradas de Depeche Mode, Gorillaz, Rod Stewarty un Lollapalooza que incluye a Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, se sumarán otros astros que podrían visitar la Argentina el próximo año.

Radiohead. La banda tiene planeada una gira por Sudamérica, que los llevará al Estadio Nacional de Santiago de Chile y el recorrido también los traerá por Argentina. Se planea la visita para mediados de año.

Shakira y Katy Perry. Sin fechas y espacio a confirmar, se plaena la visita de las cantantes pop para el mes de marzo. Perry, luego de su exitoso paso por Argentina con su "Prism World Tour", resgresa al país con su "Witness: The Tour".

Foo Fighters y Queens Of The Stone Age podrían pisar suelo argentino durante la primera quincena de marzo. Un clásico, Phil Collins, con la gira "Not Dead Yet", es un nombre que figura entre los posibles artistas que lleguen a la región, en Chile, los productores ya están negociando las fechas y costos de traer al artista británico, Argentina podría ser otro destino para la gira del astro.

Roger Waters asoma como una de las prioridades para la segunda mitad del 2018. US + Them, que cuenta con un escenario de dimensiones colosales, donde se proyecta toda la imaginería de murallas, cerdos y fábricas que inmortalizó el desaparecido cuarteto. Además, hay dardos directos a Trump y una síntesis de las obras maestras de los hombres de Money.