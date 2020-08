Katy Perry parece estar totalmente preparada cuando llegue el momento de conocer a su beba, ya que mostró la habitación perfectamente arreglada donde dormirá su pequeña.

La cantante, quien espera su primer hijo con su prometido Orlando Bloom, mostró la hermosa habitación de su beba mientras charlaba con sus fanáticos durante una transmisión en vivo en Zoom.

"Voy a mostrarles la habitación del bebé. ¿Listos? Sólo un poco. ¡Solo un poco!", dijo caminando hacia la puerta. "Tengo un poco de ropa en la pared, y detrás de ella, una pequeña habitación rosa", bromeó Katy Perry.

La intérprete de Firework lucía entusiasmada durante el tour, mostrando las luces, la estación de cambio de pañales y la cuna. Pero los fanáticos murieron de ternura cuando Perry mostró algunas piezas de ropa de su hija, como un conjunto de arco iris y un enterizo con la cara de Orlando Bloom.

Katy Perry y Orlando Bloom no podrían estar más emocionados de que nazca su bebé, pues durante una aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon la semana pasada, Bloom habló sobre su anticipación por tener una niña, según reseña Entertainment Tonight.

"Me he estado sintiendo muy agradecido, obviamente, tengo una niña en camino", dijo, sonriendo. "Estoy muy emocionado de tener una pequeña niña de papá. Espero que ella me ame tanto como yo la amo a ella. Esa relación de papá-hija y ese sentimiento de ser el amor de tu vida están por ahí".

Fuente: Nueva Mujer