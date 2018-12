"Let me be Frank". Es decir un juego de palabras entre “déjame ser franco” y “déjame ser Frank”. Así títuló Kevin Spacey el video que subió este lunes a su cuenta de YouTube donde usa al personaje de Frank Underwood —protagonista de "House Of Cards"— para defenderse de las denuncias de abuso.

“Claro, pueden haber intentado separarnos, pero lo que tenemos es muy fuerte. Es muy poderoso. Quiero decir, después de todo, nosotros compartimos todo. Les conté mis más profundos y oscuros secretos. Les mostré exactamente de lo que es capaz la gente. Los impresioné con mi honestidad, pero más que todo, los reté y los hice pensar”, dice mirando a la cámara. Usa la misma estética visual que en la serie.

Y agrega: “Sé lo que quieren. Sé que me quieren de regreso”.

“Pese a todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio e incluso pese a mi propia muerte, me siento bien y estoy confiado en que algún día conocerán la verdad“, añade en el video de tres minutos.

Hoy se conoció que Spacey —desvinculado de House Of Cards— será acusado de agresión sexual en julio de 2016 contra un muchacho que entonces tenía 18 años, informó este lunes el diario The Boston Globe.

La policía de la isla de Nantucket, Massachusetts, investiga desde noviembre de 2017 este supuesto caso de agresión sexual, luego de que la madre del muchacho adolescente anunciara una demanda contra el actor por haber abordado a su hijo en un restaurante y tocado sus genitales.

De acuerdo con el periódico, que cita al fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey, ganador de varios premios Oscar, que fue acusado por varios hombres de agresiones sexuales tras el surgimiento del movimiento #MeToo, será inculpado formalmente el 7 de enero.