El cantante Kike Teruel confirmó que dejará Los Nocheros, la banda de folklore de la cual es uno de los miembros fundadores. “Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos”, indicó en un vivo de Instagram. Además, aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril, cuando terminen con las presentaciones que tienen pautadas.

Durante la transmisión, el salteño remarcó que su partida no está vinculada a un proyecto individual sino que se trata de un punto final para su carrera artística: “No voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”.

Y agregó: “Me encanta cantar, pero no lo voy a hacer como carrera profesional porque esto es muy demandante y hay que estar preparado y atento a muchas situaciones que el canto requiere hoy. Conozco muy bien mis limitaciones vocales: mi voz se hizo para Los Nocheros”.

Teruel, que les comunicó esta decisión hace más de tres meses a Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel, siente que se terminó su “misión” de cantar. Sin embargo, se ilusionó con recuperar la inspiración y regalarles una futura composición a quienes fueron sus compañeros de ruta durante más de tres décadas.

Luego de confirmar su presencia en los festivales y shows que el grupo tiene agendado, dejó la puerta entre abierta para una despedida oficial en Buenos Aires.

Quién ocupará el lugar de Kike Teruel en Los Nocheros

A diferencia de su salida en 2014, cuando debió tomarse “un año sabático” por problemas de salud, Kike Teruel esta vez no está pensando en un retorno. Por otra parte, indicó que no está seguro si será reemplazado

“¿Si alguien me va a reemplazar? No tengo idea de qué van a hacer los chicos. Es una decisión de ellos, que la deben estar meditando para ver cómo siguen, porque esta decisión no es de ayer. Tampoco hay ninguna especulación sobre si vuelvo; no hay nada de eso, los seres humanos somos tan estructurados que creemos que las cosas tienen que estar bien o mal o que hay otra cosa para hacer”, manifestó.

Hasta el momento, el grupo todavía no fijó postura pública sobre el tema, aunque compartió en las redes sociales el anuncio sobre la transmisión que este domingo protagonizó el futuro exintegrante.