Docente e investigadora, coordina el Gabinete de Estudios Musicales de la FFHA

"Me sorprendió muchísimo, porque jamás hubiera estimado eso... nunca accedí a un premio nacional de esa naturaleza y no tengo idea quién me pudo haber propuesto', dice aún asombrada la Dra Graciela Musri, profesional sanjuanina que acaba de ser distinguida con el prestigioso Premio Konex en el rubro Musicólogos, junto a figuras de la talla de Omar Corrado -para ella "el musicólogo más importante de la Argentina'-, Enrique Cámara de Landa, Irma Ruiz y Leonardo Waisman. La docente e investigadora local recibió la noticia del premio al mérito -que será entregado el 10 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la celebración de la 40ma. edición- de boca del Dr. Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex. El Gran Jurado, formado por 20 figuras, la seleccionó entre las 100 personalidades más destacadas de la última década de la Música Clásica en la Argentina (son 21 disciplinas que incluyen la danza clásica y este año, excepcionalmente, la categoría Revelación). Ésta es la cuarta vez que premia al rubro, luego de las ediciones 1989, 1999 y 2009.



"Me mandaron un mail pidiéndome un teléfono. El 1 de mayo lo mandé, pensando que iban a pasar varios días hasta saber de qué se trataba y ese mismo día me llamó el Presidente de la Fundación y me dio la noticia. ¡Me quedé sentada!', contó a DIARIO DE CUYO la prolífica coordinadora del Gabinete de Estudios Musicales de la FFHA de la UNSJ.



"Yo recién ahora estoy empezando a dimensionar todo esto. Para mí eran cosas como inalcanzables, que sólo se manejan en Buenos Aires, porque hay muy poca mirada de la gente que está trabajando en el interior. Es una gratificación muy importante porque nunca había recibido un premio de esta categoría, y considero que significa un reconocimiento, en mí, también a muchos colegas que trabajan en las sombras, como a veces nos sentimos. Y en esto creo que, en los últimos años, Internet ha tenido también un papel preponderante, por la visibilización de esta gente que está en el interior, porque gracias a esta vidriera uno puede mostrar trabajos en el país y en el exterior. Y de algún modo, ha democratizado también la investigación y los resultados de manera favorable a toda la gente que trabaja con honestidad y muchas veces en silencio', agregó Musri, sobre este honor que antes recibieron, por ejemplo, el fallecido Jorge Leonidas "Chiquito' Escudero (2014) en Letras, en la disciplina Poesía; y el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (2012) en la categoría Entidades de Artes Visuales.



"Me siento muy estimulada a seguir trabajando y produciendo como lo vengo haciendo hasta ahora; y sobre todo muy agradecida a la Fundación y a quienes puedan haberme nominado', concluyó la musicóloga, Doctora en Artes mención Música por la Universidad de Córdoba; Magíster en Arte Latinoamericano por la Universidad de Cuyo y en Historia por la Universidad Nacional de San Juan; y profesora titular de Historia de la Música, vicepresidente de la Asociación Argentina de Musicología y miembro de la Junta Provincial de Historia de San Juan, entre otros títulos.