Luego de tres meses detenido, L-Gante retomó su vida como artista componiendo música, grabando temas, haciendo notas y disfrutando de sus seres queridos. Este viernes, a una semana de haber recuperado la libertad, luego de casi 100 días preso en la DDI de Quilmes, en el marco de una causa donde se lo acusa de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego, Elián Valenzuela dio una entrevista donde habló de todo.

En un momento de la nota el artista recordó su vínculo con Wanda Nara, ya que él y la mediática se mostraron en varias oportunidades juntos y alimentaron los rumores de romance. Lejos de desmentir esta versión, el cantante de cumbia 420 confesó que tuvo una relación con la conductora de Telefe cuando ella estaba mal con su marido Mauro Icardi.

“Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica. Acto seguido, L-Gante confesó: “Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

También contó cuál fue la reacción de la conductora cuando se enteró que estaba detenido y aclaró si estuvieron en contacto este último tiempo ahora que ella regresó con Icardi. “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño”, sostuvo.

Por último, L-Gante contó cómo está el vínculo actualmente con Tamara Báez y aclaró si existe la posibilidad de una reconciliación: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia. Cuando sea posible volveremos”, concluyó dejando las puertas abiertas para retomar el amor con su ex en un futuro.

L-Gante tras las rejas

En la misma entrevista, L-Gante recordó sus días en la DDI de Quilmes donde permaneció en una celda individual, la número 4, ahí fue donde firmaba todos los escritos que su entorno hacía públicos a través de las redes sociales y donde compuso más de 20 canciones. “Estaba tranquilo, todos me hablaban bien. Estaba solo, me tenía que conseguir las cosas porque llegué y no tenía nada. Ni colchón. Con lo puesto. Menos mal que les dije que me vestía, sino iba en short”, explicó.

“Ahí habré pasado dos días medio precario. Después, me alcanzaron colchón, almohadas, frazadas. Me prestaron las cosas los detenidos que están ahí. Así que les mando saludos a todos: celda 1, 2 y 3, les deseo lo mejor, que se reformen en la sociedad”, agregó el referente de la Cumbia 420 que próximamente lanzará un nuevo disco con el nombre de la celda en la que permaneció detenido por casi 100 días.

En tanto, contó que los lunes, miércoles y viernes tenía permitido y era opcional salir al patio por un período entre media hora y 40 minutos. “Obviamente tenés ganas de ver la luz del sol”, dijo. En aquellas oportunidades, además, aprovechaba para hablar con los otros detenidos. “Ahí los podía ver. Estaba tranquilo, tomaba mate”, relató. Y recordó las primeras impresiones cuando lo conocieron: “Todos me decían que no lo podían creer, que me habían querido ir a ver, otro me dijo que había ido a mi casa y me había esperado cuatro horas un día y yo no lo salí. Yo ni estaba en mi casa ese día”.