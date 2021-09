Otra vez L-Gante se volvió tendencia, en esta ocasión fue por una pelea en un show que brindó en Montevideo, Uruguay. En medio de su espectáculo, dos personas comenzaron a pelearse en la tribuna y el artista decidió inmediatamente pedir el corte de la música.

La cronología de lo sucedido en su show del último sábado marca que un fanático se acercó al escenario para alcanzarle una camiseta de Peñarol al artista. En ese momento una persona del público, aparentemente fanática de Nacional de Uruguay, lo agredió por tratarse del archirrival futbolístico. Antes, al artista le habían alcanzado una casaca del Bolso al artista.

Según se observa en el video de @fedepunales_ en su cuenta de Tik-Tok, Elián Valenzuela (L-Gante) observó la pelea y frenó el espectáculo. Hasta ese momento, todo se desarrollaba con naturalidad en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

El alboroto en los asientos traseros del edificio derivó en piñas de un lado y del otro, como consecuencia de la rivalidad futbolística. Al notar cuál era la motivación de la riña, el artista señaló: “Pará, pará todo. Me vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo (Peñarol) que me alcanzan, y yo lo valoro, porque no hay diferencias”.

“La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca, amigo. No soy de Peñarol, ni de Nacional”, sentenció el artista. Una vez se calmaron los ánimos y a punto de retomar el show, agregó: “Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha”.