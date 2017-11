La Bomba Tucumana otra vez quedó en el ojo de la tormenta. Se peleó en la calle con una fan de Mica Viciconte y en un video se la escucha decirle a la joven que se vaya porque si no la va a agarrar a piñas.

Las imágenes se viralizaron en Twitter. Muestran a Gladys muy ofuscada pero no se logra entender cómo empezó el enfrentamiento.

"¿Vos querés pelear conmigo? ¿Vos te pensás que yo no me la banco? Con vos o con cualquiera. Volá porque me peleo con vos a piñas acá", le dice la participante del Bailando, muy enojada.

La bomba tucumana increpando a una fan que después de ver a Mica en sm estaba yendo a la parada del bondi para volver a su casa. Esta mujer es la misma que después nos llama agresivos. @MelBravoOk @andretaboada @AngeldebritoOk pic.twitter.com/M3lEs07aeZ — Cam (@MicaReligion) 14 de noviembre de 2017

La chica que aparece en el video se llama Melany Bravo. En su cuenta de Twitter dijo que no fue a provocar a la Bomba y repudió el episodio. En diálogo con el portal Ciudad Magazine, Melany contó que denunció a la Bomba ante el INADI porque la discriminó por su color de piel y se metió con su sexualidad.

Mientras tanto, Gladys se defendió. "Dos personas grabaron una pelea que no fue, gracias a Dios. Gracias a unas mujeres que venían de ir a buscar a sus hijos al colegio, porque yo fui a buscar el auto para irme después de la grabación. Un auto se me cruzó no sé si para robarme o matarme, me crucé enfrente, la chica se me puso enfrente, me empujó y dijo que qué me metía con Mica Viciconte. Yo no entendía nada... Me esperaron todo el tiempo. Yo después hablé con el Chato, tengo miedo por mi integridad física", afirmó.