La Camerata presentará el próximo domingo 26, en el Auditorio Juan Victoria, un concierto estreno que por primera vez estará completamente dedicado al rock argentino, entre autores clásicos y más nuevos, formando un repertorio de 14 temas, algunos de los cuales serán interpretados por dos voces que debutan junto a la orquesta: Jime Collado y Esteban Posleman.



"Es la primera vez con un show completo de rock nacional variado. Antes hicimos uno dedicado a Gustavo Cerati, pero esta propuesta es abarcativa de distintas épocas y grupos, porque hay desde el tema de Desconfío de Pappo u otros de Lito Nebbia, a figuras más nuevas como Lisandro Aristimuño o El mató a un policía motorizado, que tiene el tema El tesoro, que dio nombre al concierto. Nos pareció muy atinado ponerle "Tesoro", representa un poco lo que sentimos por la música" contó a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, músico y arreglador de la formación estable del Ministerio de Turismo y Cultura, quien adelantó que también habrá en el repertorio canciones del Indio Solari, Charly García y que una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, que acaban de subir a las plataformas digitales.



"Venimos trabajando hace un par de meses, cuando visualizamos el concierto para la primera parte de la temporada. El rock nacional es un género que tiene gran peso, que tiene que estar siempre igual que el folclore, además que nos encanta; se disfruta como músicos y también lo disfruta la gente. Hay muchas de las viejas canciones que parecen ganar peso con el tiempo. Personalmente siento que es mi género madre, yo me considero músico de rock" compartió Pérez sobre el espectáculo para el que preparó todos los arreglos nuevos, salvo lo que ya habían hecho de Cerati.



Sobre los desafíos que presenta este tipo de orquestación, Pérez dijo que "al trasladar un género como el rock que tiene una instrumentación determinada y una fuerza, siempre es desafiante lograr mantener ese espíritu rítmico, es lo que se ve amenazado al tomarlo desde una formación de este tipo, una orquesta de cuerdas con maderas".



La Camerata tienen una nueva formación desde principio de año, cuando sumaron becarios a la fila de cuerdas, quedando conformada por 25 músicos en total. "Los solistas de vientos son uno por instrumento, y en arreglos de cuerdas, bases armónica, cuanto más número son, más rinde, se gana en volumen, en sonoridad" dijo una de las cabezas del grupo, junto al concertino Pablo Grosman.



"No toqué nunca con ellos, me parece súper linda experiencia, me llamaron así que estoy muy contenta y agradecida. Será una súper buena experiencia" contó a este diario Jime, que volvió a instalarse en San Juan hace tres años, después de una larga temporada en Buenos Aires, donde fue parte de la banda de Willy Crook, Gillespie, con integrantes de Scalandrum o el bandoneonista Alejandro Guershberg, pero "en escenarios más informales" aclaró, por lo que tocar en el contexto de esta experiencia en el Auditorio la entusiasmó.

Esteban Posleman.



Por su parte, Esteban, también resaltó la posibilidad del debut con la formación. "Es un placer estar con la Camerata, no había tenido una oportunidad así, de cantar con una orquesta de cámara, así que será una tremenda primera experiencia. Yo venía siguiendo a muchos otros artistas que habían cantado seguido con ellos, así que tenía el deseo de tener de esta posibilidad, así que es más que un placer estar ahora formando parte", apuntó el cantante de Mazunte.

Jime Collado.

Será una sola función el domingo (a las 20 hs), gratis y por orden de llegada. Y aunque no tienen previsto por ahora una segunda función, Pérez recordó que ocurrió algunas veces que se desborda la concurrencia y abren una segunda función inmediatamente después de la primera, para la gente que queda afuera de la capacidad de la sala. En principio, este es el único concierto dedicado completamente al rock en la temporada 2022 y tienen la idea de repetirlo, pero en los departamentos, un proyecto, que con la marcha irán viendo.



Este año La Camerata tuvo conciertos didácticos con el Soplador de Estrella en varios departamentos, dentro del programa Verano Cultural extendido que diagramó el ministerio de Turismo y Cultura; y esperan poder completar todas las actuaciones en los 19 departamentos como estaba previsto.