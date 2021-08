La Camerata acaba de terminar de grabar un EP que lanzará a fin de mes en Spotify y otras plataformas digitales. Es su segundo trabajo discográfico luego de Cameratísima. Este material -que por ahora no lleva título- contiene cinco canciones de las cuales tres son del folclore local. A Romance de mi niñez, Tonadita y San Juan por mi sangre se suman Yo vengo a ofrecer mi corazón y la Flor de la canela, todas con arreglos de Enzo Pérez, integrante del conjunto dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.



Empezaron a grabar el año pasado, pero con el avance de la pandemia sólo alcanzaron a terminar un tema. "La grabación se hizo esquivando los problemas sanitarios, sólo podían hacerse tomas con cuerdas y la Camerata tiene vientos también, así fueron grabados en sesiones individuales, en un ámbito distinto en el Teatro del Bicentenario, de a uno, por eso la grabación se alargó muchísimo, porque fueron muy complejas técnicamente" contó a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman, concertino de la orquesta.



Poniendo su voz, participaron Giselle Aldeco y Raúl De la Torre, quienes grabaron la semana pasada y ahora el disco está en etapa de mezcla.



"Hace tiempo que hacemos Romance de mi niñez, pero cantada por su autor es un lujo. De la Torre representa a una generación de cantautores y poetas sanjuaninos que nos dieron un repertorio identitario, que define lo que es nuestro folclore y él es el último de esa generación, es un prócer de los cantantautores de esa camada", dijo Grosman.

De la Torre celebró que hayan elegido Romance de mi niñez. "Es una de mis canciones más grabadas en el país y extranjero y es bueno una versión con semejante orquesta" dijo el músico que aún tiene pendiente editar un disco en solitario. Para De la Torre fue "una experiencia única" grabar con la Camerata, formación con la que actuó en varias oportunidades. "Me produjo una enorme emoción, a pesar de que entiendo fuimos los primeros intérpretes que actuamos en el Auditorio y diversos lugares de la provincia con la querida Camerata, en recitales que incluyeron a Romance de mi Niñez y 6 más canciones más propias. Pero esta idea de ellos de llevar el registro, esta vez con mi voz, a todo el espectro musical de Internet, me dio gran espaldarazo espiritual y artístico" dijo el cantautor a este diario. De la Torre siente que haber grabado Romance de mi niñez es un modo de reconocerla como uno de los himnos sanjuaninos. "Creo que algo de eso hay. A ellos les gusta mucho y se nota la emoción que transmiten. Al momento de grabar, Pablo Grosman y Enzo Pérez estaban muy conmocionados y contentos, me hicieron muy feliz" sostuvo.



"Siempre que la Camerata me ha convocado ha sido un honor que hayan pensado en mí para formar parte de la historia con este disco; es un placer estar acompañada por tremendos músicos como son todos" dijo por su parte Giselle, que recordó que hasta ahora tenía la experiencia de haber actuado en vivo en conciertos en el Auditorio o en el Teatro del Bicentenario. "Me tocó una hermosa tonada de Hugo Figueroa, es la primera vez que la grabo, es una hermosa obra. Estoy muy orgullosa de participar, que hayan confiado en mi trabajo y que esto quede plasmado para la posteridad. Además estoy ansiosa que podamos compartirlo con todos los sanjuaninos y el mundo entero", expresó la cantante.

"A la hora de registrar siempre decimos '¿qué grabamos?', porque hay tanta música linda para elegir, que darle prioridad a la música sanjuanina es una decisión artística importante, poner en valor ese repertorio. Tiene que ver con equilibrar el repertorio para que siempre haya música sanjuanina y que el registro de la misma sea en un proyecto de alta calidad técnica y con los buenísimos arreglos que hace Enzo Pérez" afirmó el Grosman. El músico resaltó que el repertorio que abordan en conciertos siempre es variado: "Nunca nos cerramos a un solo tema, excepto ahora que hicimos Piazzolla" comentó Grosman en referencia a las piezas que pusieron en escena anoche en su vuelta a los conciertos -con cuatro funciones en el Teatro Sarmiento- donde rescataron la obra cantada del genial bandoneonista y compositor.



Así como se tomaron su tiempo para elegir qué grabar porque "queda para la posteridad" también le dan importancia a la selección de un concierto porque tiene un objetivo. "Lo que mantiene los temas vigentes, es la elección de los artistas, es ponerlos en el escenario", concluyó el músico.