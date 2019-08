Aventurarse en una tercera temporada de "La Casa de Papel” parecía innecesariamente osado. El final de Berlín sacrificándose por sus compañeros y la imagen de estos escapando a nuevas vidas era sin dudas un broche de oro para una serie que enamoró a millones. Sin embargo, la jugada les salió perfecta a sus creadores.

Un atraco de mayor calibre como es el Banco de España, el secuestro de Río y la inclusión de nuevos personajes fueron algunos de los ingredientes para una exitosa tercera entrega. Lejos de satisfacer al público, acabó de una manera tan abrupta como abierta, superando las expectativas y dejando a los fanáticos con mucha ansiedad de cara a la futura cuarta y última parte.

Alimentado el hambre de los seguidores, Itziar Ituño, actriz que encarnó a Raquel Murillo (alias ”Lisboa”), dio detalles sobre los peligros que deberá afrontar la banda de El Profesor en el tramo final. ”No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco”, reveló a FórmulaTV.

A raíz de lo ocurrido, los fanáticos comenzaron a teorizar, principalmente en torno a la aparición de la actriz Belén Cuesta (nominada a dos premios Goya) entre los rehenes. Múltiples hipótesis la posicionan como una agente encubierto, una simple rehén revelándose o incluso una civil que desea llevarse parte del oro. Otros, sin embargo, la señalan como una posible cirujana que logre salvarle la vida a Nairobi. Lo cierto es que habrá que esperar para saber el rol que tomará su personaje, si es que toma alguno en particular.

Finalmente, sobre si el plan del Profesor saldrá a la perfección, explicó: ”En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura, y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda”.