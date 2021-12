A principios de esta semana Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, asistió como invitado a la presentación de la pelea de exhibición entre el youtuber Yao Cabrera y Marcos "Chino" Maidana.

Allí a L-Gante le salió al cruce Cristian Manzanelli, representante Cabrera y otros influencers: "Si sos tan de barrio, ¿por qué no hacés una colaboración con La Chabona?".

La discusión casi termina a las piñas, con incidentes en los que el cantante la Cumbia 420 tuvo que defender a Wanda Nara de los manotazos que volabana.

La Chabona se metió de llenó en la pugna y filtró mensajes que intercambio con L-Gante.

Según lo que publicó, el artista oriundo de General Rodríguez fue quien inició la charla en tono concliliador: "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones".

A lo que La Chabona le respondió: "Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante".

"Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos", añadió.