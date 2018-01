En noviembre de 2017 salió a la luz una inesperada pelea entre famosos que eran muy amigos: Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se distanciaron de la China Suárez, tras aducir públicamente que la joven actriz no los acompañó como hubieran necesitado en un momento muy doloroso de sus vidas, como fue la muerte de Santiago Vázquez, el hermano del actor.

"La China se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", sentenció Accardi en nota con Intrusos, revelando el doloroso motivo de la pelea.

Desde entonces, la China se llamó a silencio y continuó con su vida lejos de las cámaras, disfrutando de su embarazo junto a Benjamín Vicuña, hasta el sábado 6, día en el que habló con Marcelo Polino y Paula Chaves en Polino Auténtico, por radio Mitre, y no eludió ninguna consulta.

"¿Con Gimena Accardi hay vuelta atrás?", le preguntó Marcelo. Y, con suma seriedad, Suárez respondió: "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín. Soy una convencida en eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado", contestó, sin ánimo de ahondar en el conflicto con Gimena y Nico.

Sin embargo, Polino le recordó una declaración que hizo Vicuña, y ella tuvo que explayarse un poquito más sobre el delicado tema. "Pero Benja dijo que habías estado muy dolida, muy angustia por esa situación", le dijo el periodista. Y la China confesó su malestar: "Uno no es un robot. A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene. Y a veces está bueno estar expuesto porque la gente te acompaña y ve lo que hacés, pero hay otra parte que es más difícil lindar porque somos de carne y hueso, entonces, uno sufre, obviamente… Pero nada es más importante que la salud de los hijos, los amigos y la familia. Así que arranqué el año muy bien", concluyó la actriz, sin cerrarle la puerta al diálogo privado, ni a la reconciliación.