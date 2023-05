Eugenia La China Suárez sigue generando rumores y comentarios luego de su separación de Rusherking; ahora, la actriz volvió a ser tendencia en las redes sociales por su manera de bailar el sábado por la noche en la Bresh que se organizó en GEBA.

Primero se dijo que anduvo a los besos con Lauty Gram, un cantante e influencer de 21 años; y luego que en el after que organizó Lizardo Ponce se la vio muy cerca de Marcos Ginocchio, el último campeón de Gran Hermano.

lo hermosa q es la china suarez porfavor q mujer pic.twitter.com/zV4rnawWXa — guada (@lightlytini) May 8, 2023

La China fue filmada mientras estaba perreando sobre un reggeatón, lo que provocó ataques sobre su manera de bailar y gesticular. Incluso, algunos especularon con que se había drogado.

“Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?”, “Cómo mandibulea la China”, “Dame las drogas, China”, “Fua, redrogada la China...” y “Mandibulea jugó esa noche”, fueron algunos de los mensajes en el posteo de parte de los seguidores de la fiesta en sus redes sociales.

Para cortar con los comentarios, la actriz le respondió a una de las tantas usuarias que la criticó con un reiterativo “che, la China no para de mandibulear”. “Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo”, fue la réplica.