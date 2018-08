La China Suárez utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo que hace tiempo, sus seguidores le reclaman constantemente: que muestre el rostro de sus hijas, Rufina -fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré- y Magnolia, su primera beba junto a su actual pareja, Benjamín Vicuña.

La joven madre, quien aseguraba que no compartiría la cara de sus pequeñas para reservar su privacidad y cuidarlas de la sobreexposición mediática. Dicho acuerdo lo comparte también con su ex pareja y padre de Rufina, quienes no mostraron jamás el rostro de la niña de casi 5 años.

Sin embargo, en esta oportunidad, la China decidió que era hora de que el mundo conozca el rostro de Magnolia, y así fue. Con una postal en primer plano se pueden ver los inmensos ojos azules de la beba, y detrás sus padres.