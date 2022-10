Alejada de los escándalos y de los medios de comunicación, la China Suárez apostó por pasar de página y comenzar una nueva vida. Ahora, totalmente enamorada y enfocada en su relación, la actriz se muestra más que feliz con Rusherking. Sin embargo, cuando se conoció que ambos estaban comenzando un fogoso affaire, el diferencia de edad fue uno de los temas que más resaltaron.

Y es que, la ex Casi Ángeles tiene 30 años, mientras que el cantante pisa los 22. Si bien, ninguno de los dos hizo alusión al tema y lo ignoraron por completo, con el pasar del tiempo los usuarios de las redes sociales no pararon de remarcarlo. De esta forma, en una entrevista exclusiva con la revista “¡Hola!”, Eugenia rompió el silencio al respecto.

“Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”, comentó en un principio.

Asimismo, sumó: “También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido”.

En ese sentido, la China Suárez remarcó que “los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos”. Pero eso no fue todo, también agregó: “Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme”.

“Perfecta”, la canción que Rusherking le dedicó a la China Suárez

En los últimos días, la pareja se volvió tendencia en todas las redes sociales, gracias al nuevo tema musical del artista. El mismo fue dedicado a su novia, quien participó del videoclip. Una de las tantas frases que lograron derretir el corazón de los fans, resalta: “Si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta”.