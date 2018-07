Eugenia "La China" Suárez se enojó con la marca de ropa que hizo el vestido que Cinthia Fernández lució para la foto del Bailando por un Sueño, por entender que era una copia de un diseño suyo.

La actriz había usado la prenda en la entrega de los Premios Platino a fines de abril en México. "Hola, ¿cómo están? ¿La próxima vez podrían modificarle algo al vestido antes de copiarlo? De muy mal gusto", le reprochó a la marca Pupe Tete.

El vestido era casi igual: negro y largo hasta el piso, con cuello bote, un gran escote en la espalda y sin mangas, con un volado en la zona del antebrazo.

Cinthia reconoció que se inspiró en el diseño de la China y en un look "de afuera", y le respondió.

"Yo hago el diseño porque como soy chiquita me los mando a hacer a medida. Si vas a un gran diseñador, como ella, te ningunean. Por eso prefiero trabajar con gente laburadora y humilde. Me ha pasado. Ni te contestan. Sí vi las mangas de la China y me encantó pero es un halago. Igual no las inventó ella, yo las vi afuera. Inventado está todo. Tampoco es un vestido que nadie lo haya usado, no hay mucha ciencia", sostuvo.

Pero en Twitter, Fernández acusó a la actriz de copiar diseños para su marca: "Ups @chinasuarez también lo has hecho. Tomalo como un halago, sos bella mujer es lindo que te admiren. Igual vi esas mangas en otros dos vestidos. Disculpá si te ofendí".