La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi se vive como una novela. Todos los días se conocen nuevos detalles de esta conflictiva relación, pero también de quien fue señalada como la tercera en discordia: la China Suárez, que estaría buscando despegarse definitivamente de los escándalos. Con esa intención, la actriz llamó a Yanina Latorre para aclararle una información que estuvo circulando en las últimas horas sobre su relación con el español Armando Mena Navareño. Pero la conversación no fue en los mejores términos y solo consiguió volver a estar otra vez en el centro de la escena.

En diálogo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), la panelista dio todos los detalles de una discusión en la que se dijeron de todo. “No sabés todo lo que le dije. ‘Mocosa impertinente, tengo 50 años, a mí me vas a respetar’”, sostuvo al comienzo de su relato. Y añadió: “Me reclamaba la data de Maite (Peñoñori) de ayer del novio español. Me quería explicar que el chico no tiene novia y estaba solo porque ayer hubo un rumor de que él estaba con una influencer”.

La ‘angelita’ describió cuál fue el reclamo que recibió del otro lado del teléfono. “Le escribí a Andy McDougall, que vive en España y son amigos y le pregunté. Le digo: ‘Esta chica no tiene paz’ y él me pone: ‘Jajaja, no, no la tiene, pero él está soltero’. Se ve que este chusma le reenvió los mensajes y ella me llama y me dice: ‘¿Qué obsesión tenés vos conmigo?’ ‘Estoy podrida de que hagan programas enteros hablando de mí’”, detalló.

Por supuesto que Yanina no se quedó callada y disparó una frase lapidaria: “‘Perdón, hacemos programas enteros hablando de Wanda que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar… al marido’. No me lo negó, cosa que me llamó la atención. Me dice ‘yo no te llamé para hablar de Wanda, te llamé para hablar de mi novio que está soltero’”.

La China junto a su novio.

Qué le dijo Yanina Latorre a la China Suárez en la discusión por teléfono: “Sos mala persona, de eso no se vuelve”

A la hora de definir a la ex Casi Ángeles, Latorre no escatimó en adjetivos peyorativos: soberbia, antipática, seca y maltratadora. Además, reveló un particular consejo que le dio para que encamine su carrera: “Es muy triste la edad que tenés. Sos actriz y acá de lo único que hablamos es más de tu con... que de tu carrera, no se habla de tus actuaciones, si te ganaste un premio, nadie sabe nada de tu trabajo”, le dijo.

Frente a esa reflexión, la protagonista de Terapia Alternativa reaccionó con mucho sarcasmo: “Ahora voy a anotar tu consejo entre las cosas importantes que me dice Yanina Latorre”, le habría dicho. Molesta por ese ninguneo, la panelista recalcó que la actriz se “quedó sola” porque tiene ese tipo de actitudes. “Paula Chaves no es más amiga, aunque lo niegue”, apuntó.

Y agregó: “Ella me seguía gritando y ahí empecé a gritar yo. ‘A mí no me grites porque no me grita ni mi mamá’, me dijo. A lo cual respondí: ‘Estuvo mal tu mamá, dos gritos te tendría que haber pegado, así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu… y para mí sos mala persona y de eso no se vuelve”.

En ese instante, la panelista revolvió el pasado de la actriz: “Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le cagaste la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gime Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico Vázquez’. ¡No saben todo lo que nos dijimos!”, enumeró.

“Vos estuviste en mi lugar”: la frase de la China Suárez que enfureció a Yanina Latorre

En el momento más álgido de su conversación, la actriz comparó la situación que está atravesando con las infidelidades que sufrió Yanina cuando se conoció que Diego Latorre había tenido un affaire con Natacha Jaitt. “Vos estuviste en mi lugar, yo te vi llorar”, le dijo. Ese comentario solo enfureció a la panelista, que arremetió: “Sí, yo fui cornuda, fui víctima de otra como vos. Yo estuve del otro lado. Yo no hice nada, no me acosté con nadie, fui víctima de una mujer que se dedicó a publicar lo que hizo con mi marido”.

La llamada terminó de la misma manera que empezó: con fuertes acusaciones de ambos lados. “‘Te quedaste sola y los tres o cuatro pibes que te rodean son los que te venden y cuentan todo. La culpa no es del mensajero, nosotros transmitimos lo que vos hacés’”, expuso Latorre. Acto seguido, la China habría lanzado una advertencia: “A lo último me amenazó. Me dijo ‘la próxima vez me llamás a mí, porque es la segunda vez que te llamo y me estoy cansando’”. Y concluyó: “Le encanta que hablemos de ella”.