Parte de la troupe de artistas locales que tuvieron a su cargo la creación y grabación de Gracias Deolinda, en el Teatro del Bicentenario.

"Ponele Deolinda la pata a tu designio, nadie dirá que no has vivido. Oí que a Deolinda la espera un gran suceso, en cualquier paraje cantaremos' comienza una de las canciones Difunta Correa. "Ni dudar, ni pensar, ni tener miedo. Avanzar, caminar en contra del tiempo. Volverse leyenda en el fuego. Esto comienza no es ningún juego. Seguirá a pie el amor, seguirá paso a paso la pasión, seguirá a cada tramo el corazón y si se trata de un milagro no hay ciencia ni razón...' se suman otros versos a ritmo de rap en Designio, que junto a otros nueve temas originales, creados y cantados por artistas sanjuaninos, conforma el CD que servirá de banda sonora para la Fiesta del Sol -este año titulada "Difunta Correa: Amor de madre'-, y que el Gobierno provincial lanzó para ir "calentando el ambiente' con sus ritmos pegadizos. "Gracias Deolinda, hay cumbia!' se llama este material que se grabó completamente en el Teatro del Bicentenario, cuyos cuatro primeros cortes ya circulan por diferentes lugares y plataformas en internet; y otros más se presentarán la próxima semana. El mes próximo ya estará disponible el disco.

Alumno del Taller de música tropical de Rawson



Si bien suenan cuarteto, reggae, dancehall, hip hop y folclore; como lo anticipa el título, la cumbia es el género predominante, en diferentes variantes: latinoamericana, colombiana, amazónica, villera, romántica. ¿Por qué se eligió este ritmo?

Fusión. El disco cuenta con músicos y cantantes de diferentes "palos'

"El folcklore ya le dio un disco a la Difunta, el rock también... la música que se escucha en el paraje de la Difunta Correa cuando llegás y la gente está comiendo un asado, es el ritmo popular colombiano, que ya se arraigó en nuestro país', explica a DIARIO DE CUYO Marcos Ordan, a cargo de la producción artística y también autor de las letras, con con la colaboración de Andrés Aballay; mientras que la producción musical fue de Cristian Espejo, compositor.

El dato

Los primeros cuatro temas están disponibles en Spotify, YouTube y también se pueden descargar de www.fiestanacionaldelsol.com

Integrante de la Basílica de Desamparados

Acá está mi vida, Nido de piedras, Gracias Deolinda, son los otros tres de esta primera tanda lanzada; si se quiere, una versión barrial y bailantera de la leyenda que traspasó fronteras."La música y las letras son originales y tratan la historia de Deolinda Correa de una forma libre, trazando un paralelo con la actualidad', comentó a DIARIO DE CUYO Ordán; quien agregó que "también forman parte del proyecto estudiantes de música de distintos departamentos, como los alumnos del Profesorado de Música con orientación en Música Popular que se dicta en Jáchal y del Taller de Música Tropical de la Municipalidad de Rawson'.

El veterano Orlando Tejada.

Protagonistas



De diferentes generaciones, con más o menos recorrido y de distintas ramas de la música. Así se forma el ramillete de artistas locales que grabaron "Gracias Deolinda'.



Orlando Tejada - Diego Vega - Facundo Gailléz - Carlos Hernández - Elmer Meza

Rodrigo Ovejero - Andrés Dech - Matías Araya - Cristian Jorquera - Cristian Martínez

Mauricio Alaniz - Emiliano Cuadrado - Flor Carmona - Celeste Castro

Roger López (Mortal Kumbiat) - Federico Correa (Mortal Kumbiat)

Susana Castro - Eugenia Di Paola - Carla Micaela Nogueras (Peque)

Katy Martínez (Labriegos) - Bebe Martínez (Labriegos)

Aldo Stourdeur - Andrés Stourdeur

Gustavo Andrés Gomez (DJ Rima) - Hugo Flores (Omega)

Leo Jorquera - Melisa Desgens - Yamila Aldeco - Martina Flores

Cristian Barandica - Juan Cruz Rufino - Macarena Palacios (Pijama Party)

Marcos Ordán (Mama Ordan) - Cristian Espejo (King of Banana)

Maximiliano Andrés Castro (Urbanos) - Gonzalo Rodrigo Solar Ale (Urbanos)

Carlos García (Oveja negra) - Javier García - Cristian Esquivel

Roberto "Yeyo' Sosa - Carrera de Música de Jáchal

Taller de Música Tropical de Rawson