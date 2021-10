EDICIÓN 2019. Una multitud colmó el anfiteatro Buenaventura Luna el 16 de noviembre, última jornada de la 59na. edición de la Fiesta de la Tradición.



Después de un 2020 muy particular a raíz de las restricciones implementadas en el marco de la pandemia -el año pasado solo se hizo un programa especial, con el fin de que no pasara desapercibida-, en este 2021 la Fiesta de la Tradición jachallera volverá al anfiteatro Buenaventura Luna para celebrar, ahora sí, su 60mo. aniversario. Según fuentes de la comuna norteña, el regreso será de modo presencial, bajo protocolos especiales a implementar junto al Comité Covid según la situación sanitaria del momento y, excepcionalmente, en la tercera semana de diciembre, dado el poco tiempo que resta para ajustar detalles hasta mediados de noviembre, cuando habitualmente se concreta; postergación que también favorecería el avance del proceso de vacunación en la población adolescente. Respecto a la programación, dijeron que todavía no hay figuras nacionales confirmadas y que volverá a dársele un espacio importante a los artistas del departamento y la provincia, que tan afectados se vieron el año pasado.



De este modo, el público que se de cita podrá volver a disfrutar no sólo de los shows de música y danzas, sino también de momentos cumbres de la Fiesta, como lo son la elección de la Paisana de la Tradición y la escenificación del Fogón de los Arrieros en el escenario Tito Capdevila. Lo que no se llevará a cabo es el festejo previo en la plaza principal del departamento, en general el fin de semana anterior a las dos jornadas centrales del Anfiteatro y donde tienen lugar el desfile de candidatas a Paisana de la Tradición, el de agrupaciones gauchas y espectáculos artísticos.



Tanto por los 60 años como por la vuelta a la presencialidad no dudan de que esta próxima será una edición especial para los jachalleros y para todos los que siguen el populoso encuentro -incluso a nivel nacional-; sin dudas una de las fiestas más importantes y con mayor repercusión de la provincia.

El especial que se transmitió por redes y plataformas en 2020 no fue considerado como una edición más de la Fiesta.

A la distancia

El año pasado, el convocante encuentro -que entonces debía celebrar sus seis décadas de vida- tuvo una representación prácticamente simbólica, con un programa especial de tres horas cuyo objetivo fue mantener viva la llama de la tradición, sin que contara como una edición más (es por eso que de la edición número 59 en 2019 se pasará a la edición número 60 en 2021). Las actuaciones de artistas nacionales (vía Zoom) y locales en distintos escenarios jachalleros y entrevistas a personajes ilustres y destacados vinculados a la celebración llegaron a los hogares a través de medios de comunicación, plataformas y redes sociales. Y aunque la repercusión fue muy buena, estuvo muy lejos de esa magia que todos los años comienza a palparse con los primeros preparativos en cada rincón de Jáchal; y que hace eclosión en noviembre, el mes de la tradición. Un "folclore' que se extrañó particularmente.

Milagros Alonso y Yamila Castro, electas en 2019, son las primeras con paisanado bianual, que culminará en diciembre.

El último encuentro

La última vez que el jachallero Anfiteatro Buenaventura Luna fue epicentro de las veladas centrales de la Fiesta de la Tradición fue a mediados de noviembre de 2019, los días 15 y 16 precisamente, con las actuaciones destacadas del ex Chalchaleros Polo Román, el ex Nocheros Jorge Rojas y de "El Chaqueño' Palavecino. Se calculó por entonces que unas 15 mil personas se dieron cita en la jornada final (foto principal), que culminó en la madrugada del domingo 17 a puro carnaval con Sergio Galleguillo. La noche anterior, con unas 10 mil personas en el Anfiteatro, se realizó la elección de las primera y segunda Paisanas Nacionales de la Tradición, títulos que recayeron en Milagros Alonso Quiroga y Yamila Castro respectivamente; cuyo extendido paisanado de dos años culminará en diciembre próximo.