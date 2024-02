Ya muy popular por estas tierras y sus alrededores con sus ocurrencias, a La Gladys le llegó el tentador ofrecimiento y al final se animó. Su historia de amor con el Rubén -que nació en el río San Juan, durante un verano con amigos- no sólo se convirtió en canción, sino que además aceptó cantarla, lo que marcará su debut en esta arena. "Cumbia del río San Juan" se llama el clip que estrenará mañana 14 de febrero, para el Día de los Enamorados. Detrás de esta incursión está obviamente Mauricio Nozica -"El Yarco"- creador de este y otros personajes que miles siguen por las redes; y Celeste Castro, en cuyo proyecto musical -Shica Kumbia Nena- se inscribe esta colaboración que concretaron a distancia. Es que Nozica vive desde 2021 en Alemania, donde ejerce su título de ingeniero en alimentos y desde donde continúa con sus hilarantes posteos, manteniendo su estrecho vínculo con la provincia que lo vio nacer.

"Hace un tiempo Celeste me dijo 'Che, estaría bueno hacer una cumbia de la historia de amor de la Gladys y el Rubén...'. Yo no soy cantante, pero me copó la idea. El tema era cómo hacer, porque yo estaba en Alemania...", comentó a DIARIO DE CUYO Nozica, para quien también fue su primer videoclip. "Nunca había grabado un tema... Es la primera vez que salgo como cantante en algún lado, claro que no soy cantante, sino que lo hago desde el personaje de la Gladys, así que ha sido una experiencia bastante completa y me gustó. Fue difícil desde Alemania, pero se pudo. Yo tengo una amiga mendocina que se dedica a filmación, fotografía y básicamente armamos un estudio en mi casa; hice mi parte, ella me grabó y la mandé a San Juan", agregó el también actor, humorista e instagramer acerca de esta producción, que tuvo a Jorge Amaya en grabación, dirección audiovisual y de fotografía, a Lucas Yanzón en edición y a Matías Yanzón en animación gráfica.

Nozica grabó en Alemania, pero en algunas escenas del río San Juan, La Gladys tuvo una doble.

"Nos lo debíamos", subrayó Celeste, quien comenzó este proyecto como intervenciones artísticas en 2014, por entonces con Mauricio como presentador. Luego se interrumpió y el año pasado decidió revivirlo, pero en este formato musical, de cumbia cuyana, con composiciones propias y producción musical de Fago. El primer corte es Natura y ahora grabó esta cumbia, que, junto a otros temas que irán viendo la luz, serán parte de su álbum Renacer.

"Este tema es también una oda a la naturaleza y cuando se me ocurrió linkearlo con una historia de amor, se me vino la de la Gladys y el Rubén. Me interesaba esa fusión de cumbia y humor, me parecía interesante invitar a Mauri y quedó brillante todo el esfuerzo que hizo", sumó la actriz, cantautora y gestora cultural, quien explicó que su idea es "trabajar con artistas de la provincia, ayudarnos en este marco de emergencia cultural, mostrar el arte que hay acá y que podemos trabajar en conjunto".

"Cumbia del río San Juan" estará disponible desde mañana en la cuenta de Youtube de Shica Kumbia Nena y también se verá en las redes de Mauricio.

"¡A mí me encantó cómo quedó! Es gracioso, divertido y refleja un poco cómo es esta mujer de barrio, muy popular. ¡Y quién te dice, niña, que este sea el puntapié para que La Gladys haga colaboraciones con otras bandas! ¿Por qué no?", sonrió Nozica.